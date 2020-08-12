〈美股盤後〉科技股空軍來襲 尾盤回吐漲幅 標普七連升止步

受到俄國新冠疫苗利多、最新 PPI 數據遠優預期，以及川普考慮下調資本利得稅影響，週二 (11 日) 美債殖利率上升、金價暴跌，美股開盤漲跌互見，金融、工業等經濟復甦相關的週期性板塊領漲。

尾盤時段，科技股拋售加劇，漲幅全數回吐，四大指數集體淪陷，標普連續八個交易日首度收黑。

投資人正引頸期待美國政府推出最新紓困計畫，美國總統川普週二表示，正在「認真考慮」削減資本利得稅，並調降中等收入家庭的所得稅，此舉有助創造更多就業機會。

此外，參議院多數黨領袖麥康奈爾受訪時表示，民主黨與白宮之間的刺激法案談判仍陷入僵局，此消息打擊華爾街信心。

地緣政治問題仍持續未解，週二美國政府宣布，凡是香港生產出口至美國，都將必須貼上中國製標籤。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2000 萬例，死亡數突破 73.4 萬例。

美國累計確診超過 500 萬例；巴西超過 300 萬例；印度超過 220 萬例；俄羅至少 89 萬例和南非至少 56 萬例。

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 表示，該國已註冊全球首支新冠疫苗，聲稱該疫苗已通過所有必要檢測，但其臨床試驗在不到兩個月的時間內完成，引發國際質疑疫苗研發流程。

世衛組織 (WHO) 發言人 Tarik Jasarevic 表示，我們正與俄羅斯衛生部門保持密切聯繫，正在就世衛對該疫苗進行資格預審進行討論。

週二 (11 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 104.53 點，或 0.38%，收 27,686.91 點。

標普 500 指數下跌 26.78 點，或 0.80%，收 3,333.69 點。

那斯達克指數下跌 185.53 點，或 1.69%，收 10,782.82 點。

費城半導體指數下跌 24.81 點，或 1.14%，收 2,154.79 點。

標普 11 大板塊僅金融和工業板塊收紅，公用事業、房地產和資訊科技板塊領跌。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎全數倒地。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.97%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 2.14%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.09%。

道瓊 30 檔成分股多收黑。沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 下跌 2.36%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.16%；美國運通 (AXP-US) 上漲 1.56%；輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.56%；迪士尼 (DIS-US) 上漲 1.32%。

費半成分股表現不佳。AMD (AMD-US) 下跌 6.52%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.32%；英特爾 (INTC-US) 上漲 2.09%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 2.82%；美光 (MU-US) 下跌 2.83%。

台股 ADR 僅中華電信獨強 。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.42%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.10%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.85%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.082%。

焦點個股消息

在俄國疫苗消息發布之際，許多航空旅遊股均跳漲，永利度假村 (WYNN-US) 大漲 8.36%、挪威郵輪控股 (NCLH-US) 上漲 3.37%、嘉年華公司 (CCL-US) 上漲 2.53%。

美國上訴法院推翻下級法院的裁決，宣判美晶片巨頭高通 (QCOM-US) 贏得反壟斷案，無須改變其專利許可權營運模式，其股價上漲 2.32% 至每股 108.83 美元。

蔚來汽車 (NIO-US) 下跌 8.55%。該公司公布本季強勁的交車量和營收前瞻後上漲，並稱中國電動汽車需求反彈。

關鍵經濟數據

美國 7 月 NFIB 小企業信心指數報 98.8，預期 100.4，前值 100.6

美國 7 月 PPI 年增率報 - 0.4%，預期 - 0.7%，前值 - 0.8%

美國 7 月 PPI 月增率報 0.6%，預期 0.3%，前值 - 0.2%

美國 7 月核心 PPI 年增率報 0.3%，預期 0.1%，前值 0.1%

美國 7 月核心 PPI 月增率報 0.5，預期 0.1%，前值 - 0.3%

華爾街分析

Gradient Investments 投資組合經理 Keith Gangl 表示：「有一些獲利了結的情況，市場正考慮轉投一些表現不佳的資產。」

富國銀行高級全球市場策略師 Sameer Samana 表示：「股市似乎處於漲勢的最後階段，投資者試圖追上小型股、能源、金融、工業股等最高 β 值 / 最具週期性的板塊。這是一個風險市場，但與實際利率和美元下跌時的市場略有不同。」