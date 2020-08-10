錢來錢去！柯達暴跌近30% 美政府暫停7.65億美元貸款

柯達股價週一 (10 日) 開盤暴跌近 30%，因為美國政府旗下國際發展金融公司 (DFC) 決定，暫緩向伊柯達 (KODK-US) 發放貸款，直到美國證券交易委員會 (SEC) 釐清柯達內線交易疑雲。

柯達截稿前股價走勢圖。(圖片：investing)

7 月 28 日 IDFC 宣布將向柯達 (KODK-US) 提供 7.65 億美元融資貸款，轉型生產原料藥，該公司股票在兩天內瘋漲 13 倍。

7 月 29 日股價表現更瘋狂，開盤一小時就觸及 7 年前柯達擺脫破產、重返紐交所以來新高 60 美元，短短兩個交易日柯達就飆漲近 3000%。

但令外界感到疑竇的是，柯達 27 日尚未宣布該消息前，柯達股價已從每股 2.62 美元上漲逾 25%，

同時，該公司執行長 Jim Continenza 剛好地被授予 175 萬股大額期權獎勵，其他高層也獲得價值 71.2 萬美元的期權獎勵，種種不尋常熱絡交易現象引發美國證券交易委員會 (SEC) 的關注。

8 月 4 日外媒傳出，SEC 正在著手調查柯達 (Eastman Kodak) 披露獲得美國政府 7.65 億美元貸款的資訊，拖累其股價打回原形，截至上週五收盤價 14.88 美元，該股自 7 月 29 日以來已下跌近 55%，週一柯達開盤暴跌近 30%，有望創下單日最大跌幅。