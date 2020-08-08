〈美股盤後〉美國會談判破裂 中概股陷紅海 四大指數漲跌互見

美國 7 月非農就業數據優於預期，美國國會持續就新一輪刺激法案陷入僵局，加上美中緊張局勢加劇，週五 (7 日) 美股主指漲跌互見。

能源、科技股承壓，那指、費半收黑，標普接近新高，連續六個交易日收紅，這是自 2019 年 4 月以來的最長漲幅。

美國勞工部週五公布，7 月非農就業人數新增 176 萬人，失業率跌至 10.2%，雙雙優於市場預期，提振經濟復甦信心。

此外，美國的新刺激法案談判接近崩潰邊緣之際，眾議院議長佩洛西週五提議，將規模 3 兆美元的《英雄法案》(HEROES Act) 削減 1 兆美元，但隨即遭到白宮拒絕。

美中衝突仍持續不斷，美國財政部週五宣布，制裁包括香港特首林鄭月娥在內等 11 名中國及香港官員。美國總統川普此前以國家安全為由發布行政令，要求美國企業或個人 45 天後禁止與微信和 TikTok 的中企母公司進行交易。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,910 萬例，死亡數突破 71.5 萬例。美國迄今累計確診數超過 488 萬，死亡人數超過 16 萬。

美國公衛專家福奇 (Anthony Fauci) 對高効疫苗抱持悲觀看法，他表示，研製出一種高度有效的新冠疫苗 (提供 98% 或更高的保證保護) 的機會很小。

週五 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 46.50 點，或 0.17%，收 27,433.48 點。

標普 500 指數上漲 2.12 點，或 0.06%，收 3,351.28 點。

那斯達克指數下跌 97.09 點，或 0.87%，收 11,010.98 點。

費城半導體指數下跌 26.08 點，或 1.18%，收 2,178.86 點。

標普 11 大板塊有 3 大板塊收黑，資訊科技、非必需消費品和通訊服務領跌；金融、公用事業和工業板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎幾全軍覆沒。臉書 (FB-US) 上漲 1.19%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.27%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.78%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.44%。

道瓊 30 檔成分股多收高。美國運通 (AXP-US) 上漲 3.38%；旅行家 (TRV-US) 上漲 3.18%；雷神技術 (RTX-US) 上漲 2.27%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 2.20%；高盛 (GS-US) 上漲 1.97%。

費半成分股賣壓出籠。高通 (QCOM-US) 下跌 2.53%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.11%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.20%；AMD (AMD-US) 下跌 2.15%；美光 (MU-US) 上漲 0.10%。

台股 ADR 僅中華電信獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.58%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 6.86%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.25%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.71%。

焦點個股消息

由於川普封殺騰訊旗下微信，騰訊控股 ADR (TCEHY-US) . 週五大跌 7.37%，騰訊音樂 (TME-US) 下跌 3.32%，中概股隨之陷入紅海，阿里巴巴 (BABA-US) 5.11%、百度 (BIDU-US) 下跌 0.46%、京東 (JD-US) 下跌 4.39%。

Uber (UBER-US) 週四公布今年第二季的財報，外送業務預定額翻倍成長，仍無法抵銷疫情對核心乘車業務的打擊，其股價週五下滑 5.24%。

製藥巨頭輝瑞 (Pfizer) 週五宣布與吉利德 (Gilead) 達成協議，將生產供應新冠候選治療藥品「瑞德西韋」(Remdesivir)，輝瑞 (PFE-US) 上漲 0.47%，而吉利德 (GILD-US) 上漲 0.78%。

關鍵經濟數據

美國 7 月非農就業增加 176.3 萬人，預期增加 151 萬人，前值增加 480 萬人

美國 7 月失業率 10.2%，預期 10.5%，前值 11.1%

美國 7 月平均每小時薪資年增 4.8%，預期 4.2%，前值 5.0%

美國 7 月平均每小時薪資月增 0.2%，預期 -0.5%，前值 -1.2%

美國 7 月平均每週工時 34.5 小時，預期 34.4 小時，前值 34.5 小時

美國 7 月勞動參與率 61.4%，前值 61.5%

華爾街分析

Independent Advisor Alliance 投資長 Chris Zaccarelli 表示，到目前為止，我們看到的反彈在很大程度上是由美國政府刺激措施和聯準會 (Fed) 的流動性推動，但漲勢想持續下去，經濟需要繼續恢復，而今天經濟數據更讓人相信情況正在繼續好轉。

地緣政治問題持續不斷，Aberdeen Standard Investments 高級投資經理 James Athey 表示，中國可能是美國目前唯一的兩黨議題。冷戰、脫鉤和兩極世界的框架是值得思考的正確框架，同時跨越中國和美國是不可能的的議題。

週五房地產類股大漲，Socorro Asset Management 首席投資長 Freeman 看多 REIT 領域投資，預計新冠疫情結束後，消費者將重返實體零售店，而工人將重返辦公室。