華為余承東：麒麟晶片9月中旬停產 今年Mate40將成絕版機

隨著台積電斷供發酵，中芯又無力代工，華為麒麟晶片進入稀缺階段，週四 (6 日) 余承東證實，9 月 15 日後海思麒麟晶片無法製造，今年 Mate40 可能是最後一代華為麒麟高端晶片手機。

華為消費者業務 CEO 余承東週四在中國信息化百人會 2020 年峰會上表示，今年 9 月將發布新一代華為 Mate40 智慧型手機，搭載華為麒麟 5G 晶片，提供更強大的 5G、AI、NPU 和 GPU 處理能力 。

不過，余承東坦言，很遺憾由於美國對華為的第二輪制裁，麒麟系列晶片只接受了 9 月 15 號之前的訂單。

今年 Mate40 將成華為麒麟高端晶片絕版機 (圖片：爆料達人 Onleak & HandsetExpert)

余承東稱，麒麟系列晶片 9 月份以後將無法再生產，華為 Mate40 可能是搭載高端麒麟晶片的絕版手機。

余承東稱：「很遺憾在半導體製造方面，華為的重資產投入型的領域、重資金密集型的產業華為沒有參與，我們只是做了晶片設計，沒搞晶片製造。」

數據顯示，華為上半年消費者業務收入為 2558 億元，在 2020 年上半年總體營收中佔比達到 56.63%，手機全球發貨量 1.05 億台。

受到晶片供應缺貨的困境影響，余承東預計，今年華為全年手機發貨量可能會低於 2019 年的 2.4 億部。

然而，余承東稱，華為有能力在技術領域實現突破，包括華為鴻蒙作業系統，可以跨越所有設備，將來各個 IoT 領域都可使用。

鑒於華為研發投入極大，但缺乏晶片製造能力，余承東呼籲中國國內半導體產業鏈要加強合作，加速因應美方制裁… (畢竟) 制裁是很痛苦的，但同時又是一個重大的機遇，逼迫我們盡快地產業升級。」