譚德塞呼籲美國重新考慮是否退出WHO

週四 (6 日) 世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞向美國喊話，希望美國重新考慮是否退出 WHO。

川普政府上月 7 日已正式致函聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres)，宣布美國正式退出世界衛生組織 (WHO)，並於 2021 年 7 月 6 日起生效。

週四世衛秘書長譚德塞表示，他希望美國重新考慮其退出 WHO 的決定，因為新冠病毒無法在分裂的世界中被擊敗。

譚德塞受訪時表示：「問題不在於錢，也不是融資的問題。實際上，世衛與美國的關係，及美國對於他國具領導地位更為重要。」

譚德塞稱，美國退出的決定將於明年最終確定，在此期間，美國官員仍在與世衛組織合作應對疫情。

美國向來是 WHO 最大資助國，每年提供 4 億至 5 億美元的強制性和自願捐款，目前美國還欠世衛組織約 2 億美元的當期和過往會費。根據退出條款，美國必須先履行對 WHO 財務義務，然後才能正式確定退出。

川普曾多次指控世衛搞砸防疫、立場偏袒中國，忽視新冠病毒疫情的種種警告訊號，造成了世界極大的損失，這是美國政府退出 WHO 的主因。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,880 萬例，死亡數突破 70.8 萬例。美國迄今累計確診數超過 482 萬，死亡人數超過 15.8 萬。