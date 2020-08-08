分析師：若微信禁令範圍擴展 部分美企所受傷害恐更甚騰訊

美國總統川普週四 (6 日) 晚間下令，全面禁止 TikTok 和微信母企與美國進行業務往來。對此，分析師表示，若禁令涵蓋透過微信展開業務的美國企業，對部分美企來說，受到的傷害恐高於騰訊。

中國的科技分析師李承東表示，若禁令涵蓋那些透過微信展開業務的美國公司，例如沃爾瑪 (WMT-US)、星巴克 (SBUX-US) 等，那麼對禁令對美國公司造成的傷害將大於騰訊。

作為一款多功能應用，微信在中國擁有超過 10 億用戶，其結合類似臉書、Instagram 和 Venmo 等各類增值服務，對中國人民的日常生活來說，已是不可或缺的超級應用。

這吸引了 Nike(NIKE-US)、肯德基 (YUMC-US)、星巴克 (SBUX-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等大大小小美國品牌加入微信推出的小程序 (Mini Programs) 服務，希望就此促進交易，吸引更多中國消費者。

小程序服務為微信於 2017 年推出的一種應用型態，用戶能夠不用下載，僅透過搜尋或掃 QR Code 來開啟 app，幫助節省更多手機容量。

李承東表示：「與騰訊的國內遊戲收入相比，該公司利用小程序服務，自沃爾瑪 (WMT-US)、星巴克等美國企業獲取的收入更顯得微不足道，反之，美國禁令對上述企業造成的傷害可能更大，因為它們必須依靠騰訊來獲取更多流量。」

舉例來說，沃爾瑪將自家的快速結帳應用「Scan-and-Go」投入了微信的小程序服務，而根據沃爾瑪說法，該應用在中國的交易數佔總交易超過三成。

目前還不清楚美國企業是否因此受影響。Anli Partners 的執行合夥人 Raymond Wang 表示，只要與微信相關的實體在美國境外註冊，那麼透過微信開展業務的美企就能倖免於難，而若禁令僅限美國的微信業務，影響將非常有限。