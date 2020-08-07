〈進出口統計〉全球經濟活動重啟 我對美中出口值續攀高峰

隨著全球陸重啟經濟活動，我對外出口也跟著反彈，以市場別來說，7 月我對中國大陸、美國出口持續攀升，其中對中國出口值共 125.8 億美元，創歷年單月第 3 高，對美出口值共 43.6 億美元，創歷年單月新高。

財政部今 (7) 日公布 7 月出口概況，我對中國、美國出口值持續攀升，其中對中國出口受惠於電子零組件、資通訊設備產品同步攀升，推升我對中單月出口值共 125.8 億美元，年增幅 12.7%。累計前 7 月出口表現，對中國出口值共 794.3 億美元，年增幅約 1 成。

對美國出口同樣靠資通訊商品支撐，單月出口值 43.6 億美元，不僅年增幅則創歷年單月新高，年增幅約 7.8%；其中資通訊商品單月年增幅近 3 成；累計前 7 越共 273.3 億美元，年增幅 5%。

至於對歐洲、東協與日本出口表現雖仍持續衰退，但跌幅有收斂跡象，其中我對歐洲出口值 22.2 億美元、年減 11.3%，累計前 7 月出口值 155.8 億美元、年減幅約 1 成。

對東協市場出口 43.2 億美元、年減幅 8.8%，進一步觀察出口細項，除了電子零組件增加 2 億元美元、年增幅增加 1 成一枝獨秀外，其他包括礦產品、基本金屬與機械等出口值同步衰退。

財政部統計處處長蔡美娜說，7 月在各國陸續解封的情況下，包括對中國、美國出口分別較去年同期增加 12.7%、7.8%；對歐洲、東協與日本出口年減幅分別為 11.3%、8.8%、3.3%，跌幅有逐漸收斂之勢。