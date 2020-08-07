大亞三大事業體營運回升 全年獲利可望創高

大亞 (1609-TW) 集團今 (7) 日慶祝 65 周年，董事長沈尚弘表示，自從公司拓展電線電纜、太陽能、創投等三大事業體後，營運逐步發酵，且獲利佔比趨於平均，目標今年全年獲利可望創新高。

本業電線電纜方面，沈尚弘指出，持續受到國際情勢及新冠肺炎疫情影響，營運較辛苦，尤其線纜與民生習習相關，在大環境不佳的狀況下，下半年能見度低。

大亞今年在獲在臺南學甲太陽能電廠，將建置大型太陽能地面建案約 76MW，目前正在興建當中，預計今年底啟用，此案廠全數以躉購費率方式賣給台電，預期未來 20 年至少帶來 20 億度發電量，營收貢獻可達 87-90 億元，獲利上看 24 億元。

沈尚弘指出，集團旗下已有 29 座太陽能電廠，總裝置容量為 31MW，雖然持續尋找新的案場，但太陽能牽涉環評法規、地主溝通等環節，土地動工至少還需要 1-2 年時間。

大亞創投投資領域分成能源與非能源，其中非能源涵蓋生技、電子電機、AR、VR 等，能源則以太陽能發電為主，沈尚弘表示，近期創投獲利逐漸顯現，尤其生技族群有所斬獲。

整體來看，法人表示，過去大亞以電線電纜為主，現今把本業營運項目擴大至太陽能，加上創投逐步發酵，三大事業體獲利佔比趨於平均，今年全年營運有望創新猷，有機會突破 2002 年每股純益 1.27 元。

大亞上半年營收 81.74 億元，年減 8.74%；稅後純益 4.58 億元，年增 118.2%，每股純益 0.78 元。

大亞集團今日慶祝 65 周年，在華山舉辦《STEADT POWER 穩定日常》線形藝術展，展覽運用 3367 公尺、1 公噸的銅線作為主要元素，沈尚弘致詞提到，集團成立 65 年且有 5 感，包括感情、感恩、感動、感覺及感謝。