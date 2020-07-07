〈進出口統計〉美國「宅經濟」發燒 我對美6月出口40.4億美元 歷年同月新高

美國疫情嚴峻反成推升我對外出口動能，根據財政部統計，受惠居家辦公「宅經濟」發燒，帶動我對美 6 月出口值高達 40.4 億美元，創下歷年同月新高，要注意的是，主要出口貨類仍以資通訊設備為主，其他則有下滑趨勢。

財政部統計處公布 6 月出口統計，在主要出口市場中，我對美、陸港出口持續增加，其中對美國出口受惠於疫情衍生出的遠端辦公、居家娛樂等趨勢，進而推升筆電、伺服器等需求，帶動我對美單月出口值達 40.4 億美元。

進一步分析我對美出口貨類，主要以資通訊設備商品為主，單月增加 4.2 億美元、年增幅 36.2%，但基本金屬與製品則減少 1 億美元、年減 19%，運輸工具也減少 0.5 億美元、年減 15.6%。

財政部統計處處長蔡美娜表示，我對美出口持續增長主要與疫情有關，在居家辦公、娛樂等需求推升對資通訊設備的需求，帶動我對美出口值創下歷年單月新高；但其他貨類則逆勢下滑，且降幅有擴大趨勢。

另外，我對大陸香港地區出口值達 125.2 億美元則創下歷年同月新高、年增幅達 13.8%，主要來自於電子零組件出口值增加 18.3 億美元、年增幅 34.3%，但化學品出口值則年減 17%，其他像塑橡膠、礦產品與光學品出口值也各減少 0.8 億美元。

由於香港國安法 7 月正式上路，外界關注國安法實施是否影響我對港出口，蔡美娜對此指出，我對香港出口主要以轉出口為主，並非直接對香港市場，至於國安法實施是否影響香港出口，則須進一步觀察。

值得注意的是，我對日本出口則出現衰退，單月出口值 18.3 億美元、年減 11.2%，其中塑橡膠與製品、化學品年減幅逾 3 成，基本金屬與製品出口值年減幅 19%。

蔡美娜分析，我對日本出口首次出現大幅度衰退，研判應與去年基期偏高，以及日本疫情嚴峻，導致內需萎縮影響所致。