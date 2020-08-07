〈華南金法說〉銀行+證券獲利衰退拖累 華南金上半年獲利大減8成

新冠肺炎疫情重傷金融業獲利，華南金 (2880-TW) 核心子公司華銀上半年放款雖穩定成長，但台美央行降息、金融市場波動等因素衝擊，導致淨利息、手續費與投資收益皆較去年同期衰退，年減幅逾 1 成，加上證券獲利重摔，拖累母公司金控獲利更因此較去年同期大減 8 成。

華南金今 (7) 日舉行線上法說，公布上半年獲利表現，累計前 6 月稅後純益 57.85 億元，年減幅達 29.7%。華南金表示，主要是華銀上半年淨利息、手續費與投資收益同步衰退，三大核心業務合計淨收益共 183.95 億元，年減 11.7%。

在放款結構部分，因應紓困振興政策，使得銀行在企、個金與外幣放款業務持續穩定成長，其中企金放款較去年同期成長 11.9%，尤其中小企業放款較去年同期增加 770 億元，年成長 16.4%；個金放款餘額也較去年同期增加 446 億元，年增 7.2%，推升總放款餘額較去年同期成長 8.4% 達 1.76 兆元。

至於手續費方面，上半年受疫情衝擊，加上銀行保險商品回歸保障本質，相較去年停售前的熱銷潮，導致保險手續費收入較去年同期下滑 39.3%，占手續費比重從 66% 降至 4 成，整體手續費收入年減 14.7%。

展望下半年情勢，華南金認為，隨著疫情穩定控制，全球經濟未來將有機會逐季回升，將觀察新冠肺炎疫苗發展狀況、美國大規模購債及財政刺激方案成效、美中政經箝制對立情勢、國際金融波動情形，油價及其他原物料價格走勢、地緣政治情勢對全球經濟的影響，但整體而言，下半年仍面臨許多變數與挑戰。