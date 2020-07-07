〈進出口統計〉單靠科技電子業獨撐不夠 財部估7月出口恐減1.5-4%

財政部統計處今 (7) 日公布最新進出口統計，6 月出口值 271.3 億美元，較去年同期減少 3.8%，連續 4 個月翻黑，受新冠肺炎疫情削弱終端市場需求，傳產出口持續疲弱，儘管積體電路、電子零組件出口成長持續撐起半邊天，但仍難逃衰退命運，在景氣不明情況下，估 7 月出口應該持續盤整、負成長，衰退幅度估約 - 1.5 到 - 4% 間。

根據財政部統計，第 2 季出口 793.5 億美元、年減幅 2.4%；累計上半年出口值 1580.2 億美元，較去年同期小幅增加 0.5%，但受新台幣升值影響，因此如以新台幣計算，上半年出口值則較去年減少 2.5%。

主要出口貨類表現，6 月出口主要仍靠電子零組件、積體電路出口成長支撐，其中電子零組件出口值 111.8 億美元、積體通路出口值 102.53 億美元，兩者雙雙突破百億元美元關卡，年增率分別為 23.9%、27.4%。另外，資通訊設備單月出口值 40.24 億美元、年增幅 13.8%。

至於礦產品、基本金屬、塑橡膠與化學品等傳產貨類，則受疫情影響導致終端需求疲弱所致，其中礦產品出口 5.5 億美元、年減幅高達 65.5%，衰退幅度創史上最大，紡織品出口 5.5 億美元、年減 37%，減幅為史上次高。

另外，基本金屬出口 19.1 億美元、塑橡膠出口 15.1 億美元、化學品出口 12.1 億美元，出口值皆比去年同期減少逾 2 成。

財政部統計處處長蔡美娜指出，今年以來出口表現呈現電子類與傳產強者恆強、弱者恆弱的差異，其中包括電子零組件、資通訊設備與出口規模同步創歷年同期新高，分別較去年增加 2 成、1 成，礦產品出口年減 39.2% 則創下史上最大跌幅。

如以單月出口表現來看，非電子類 6 月出口值也比去年同期減少 23%，則是 2009 年 9 月以來單月最大降幅。

展望後市，蔡美娜分析，今年出口表現主要仍受疫情、國際原物料價格處於低點，以及美中貿易摩擦等三大因素影響，其中疫情部分，國際陷入二度爆發危機，是左右出口的最大利空。

在原物料價格方面，蔡美娜指出，目前基本金屬與原油行情雖反彈回升，但仍在歷史相對低點，其中原油價格每桶 40 美元，仍比金融海嘯時期還低，加上美中貿易摩擦持續，都將影響出口表現。

但蔡美娜也說，各國在應對疫情有經驗，因此即便爆發二發感染，殺傷力也不至於太嚴重，加上疫情爆發以來 5G 發展衍生出新興科技應用與半導體需求，加上國內有高階製程優勢，這些可望挹注出口成長動能，但考量疫情干擾，是場長線也不甚明朗，預估 7 月出口應該持續盤整，持續負成長，衰退幅度約 - 4% 到 - 1.5% 區間。