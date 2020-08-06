國際金價漲破2000美元創10年來新高 兩大因素可望續漲

國際黃金價格漲破 2000 美元，創下近 10 年來新高，而金價驚驚漲也引泡沫化隱憂，法人認為，在實質利率下滑與避險需求支撐下，黃金價格可望進一步上揚，短時間內不至於反轉下跌。

在避險資金簇擁下，國際黃金價格突破 2000 美元大關，一舉突破 2011 年 1922 美元高點紀錄，統計今年以來金價漲幅高達 2 成以上，引發市場對金價可能泡沫化的隱憂。

施羅德投信表示，今年黃金漲勢主要來自於 ETF 買盤，尤其聯準會 4 月宣布將「不惜一切」確保經濟穩定，進而帶動黃金買盤持續攀升，根據統計，今年以來實體黃金 ETF 約增加 643 公噸，超過去年全年增加量 372 公噸，換算市場黃金 ETF 的持有量在 79 天中有 72 天都在增加。

施羅德投信指出，目前黃金的持有量並不特別高，回顧 2011 年黃金 ETF 的持有量約占全球 ETF 持有量的 10%，目前持有量將近 2.5%，進一步觀察總體數量，預估黃金股票的價值 (above-ground goldStocks) 僅佔全球金融資產約 2.7%，遠低於 2011、1980 或 1974 年的數值。

在全球債務創歷史新高的背景下，市場實質利率很可能繼續探低，加上大規模量化寬導致貨幣貶值，進而推升黃金配置，研判金價可能進一步上漲。