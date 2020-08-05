黃金收盤首度突破2000美元 美銀：只要這樣 金價就會登上2500美元

黃金週二首次突破每盎司 2000 美元，還能繼續攀升嗎？

交易最活絡的 12 月黃金期貨價格週二上漲 34.70 美元或 1.7%，收每盎司 2021 美元，創下史上最高收盤紀錄。

但比起白銀，黃金的表現又遜色了些，9 月交割的白銀期貨價格大漲 1.61 美元或 6.6%，收每盎司 26.028 美元。

這些令人驚訝的走勢並非市場恐懼的象徵，更像是投資者對通膨上升的擔憂，因為 Fed 持續大量購買債券，政府則不斷花錢、花錢、花錢。

RBC 策略師 Christopher Louney 寫道，「黃金收在史上最高水準，這訊息很明確：黃金的定位顯示，在這場公衛危機、經濟動盪和極度寬鬆的貨幣政策行動中，投資者對金屬的態度已經轉變。在多重危機中，不確定性很高，政治和地緣政治緊張局勢正在加劇。因此，黃金持續良好發揮其『公認的避風港』角色。」

那麼，金價究竟能多高？

美銀證券金屬策略師 Michael Widmer 指出，當美元指數從目前的 93.40 下降至 90，且實質利率為 - 2% 時，黃金價值可能達每盎司 2500 美元，或者當美元指數降至 85，實質利率 - 1.75% 時，黃金也會達 2500 美元。目前實質利率約 -1%。

簡而言之，如果經通膨調整後美元利率持續下降，黃金叩關 2500 美元也並非不可能。

除了黃金期貨契約，其他金融工具也因為黃金價格登上史上高點也走勢波動，例如：SPDR Gold ETF (GLD-US) 上漲 1.6% 至 188.63 美元，刷新紀錄。The VanEck Vectors 黃金礦業 ETF 上漲 3.1% 至 43.86 美元，為 2013 年 1 月以來最高收盤價。