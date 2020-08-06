〈貴金屬盤後〉小非農令人太失望 金價漲勢更兇猛 逼近2050美元

週三 (5 日) 交易，黃金期貨價格大幅收高，連續第四日上漲，突破並擴大在歷史新高 2000 美元以上的漲勢。

今年黃金價格已經上漲超過 34%，超越了領漲美股的納斯達克綜合指數今年迄今 22.5% 的漲幅。

為了應對新冠病毒大流行造成的經濟衝擊，各國央行寬鬆貨幣政策，導致美國超低利率以及部分已開發地區出現負利率，從而助長了不孳息的黃金對投資者的吸引力。

10 年期公債殖利率下降以及美元近期走疲也提振了美元計價的黃金。

7 月小非農數據遠低於預期，顯示就業復甦力道大減，更難壓制黃金的上漲。ADP 公布，7 月美國私營企業就業人數報 16.7 萬人，大幅低於市場預期的新增 120 萬人，前值則自新增 236.9 萬人，大幅上修至 431.4 萬人。週五將公布市場更關注的非農就業報告。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 認為，小非農數據會讓黃金在週五非農報告公布前的這段時間持續看漲，美元指數同期則持續下滑。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 34.70 美元或 1.4%，收每盎司 2049.30 美元。黃金本週迄今已上漲 3.3%。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 寫道，「市場共識仍是黃金會持續走高，未來幾週在美元走跌下，黃金價格可能持續創歷史新高。」

9 月交割的白銀期貨價格上漲 86.2 美分或 3.3%，收每盎司 26.890 美元。前一交易日白銀大漲 6.6%。

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