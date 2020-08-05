金價創新高之際 分析師更看好今年白銀漲幅超越黃金

在避險需求帶動下，金價突破 2000 美元創下歷史新高，白銀價格同步大漲，不少分析師認為，隨著全球重啟經濟，及工業白銀的需求增加，雖然同樣是資金避風港，但預期今年銀價的漲幅將超過黃金。

今年以來，黃金現貨價已飆漲 32％，可望創下 1979 年以來表現最佳的一年；白銀價格也緊隨其後，同一期間的漲幅超過 30%，表現同樣可圈可點。

儘管目前銀價的漲幅仍落後於金價，但近一個月來，現貨白銀價格就飆漲了近 30%，漲勢極為凌厲。德意志銀行商品與外匯策略師 Michael Hsueh 認為，全球經濟將開始反彈，帶動工業消費，而白銀的工業需求也將被帶動，預期今年白銀的漲幅將超過黃金。

白銀現貨近一個月來飆漲 30%。(來源：jket 網站)

拜登效應

花旗看好「拜登效應」對銀價的推升。該行分析師表示，如果拜登能贏得美國總統大選，並實現政見中的綠色基礎建設計畫，此題材將可激勵市場更多的買盤進場。

拜登綠色基礎建設計畫政見，將推動通勤火車、公共汽車和乘用車以電力或清潔燃料供應動力，並將開發綠色輕軌和公共汽車系統。此外，該計畫還包括提供激勵措施，促進住房和商業建築升級，以便更能適應極端氣候。

Jupite 資產管貴金屬基金經理 Ned Naylor-Leyland 上周也指出，在貴金屬的牛市期間，白銀價格通常漲勢比黃金更兇猛，而且愈來愈多的醫療設備、5G 通訊網路的元件材料都需要用到白銀，這也為為銀價上漲帶來動能。

此外，金銀比 (黃金白銀比率) 指標周二出現死亡交叉，也就是 50 日均線跌穿 200 日均綫。過去金銀比也曾在 2016 年 5 月出現死亡交叉，其後金價雖然持續上漲，但漲勢明顯不及銀價。