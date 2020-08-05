〈美股盤後〉 蘋果攻頂市值逼近1.9兆美元 那指續登歷史新高

週二 (4 日) 華爾街等待川普政府出台更多刺激計畫，能源和房地產類股領漲之下，美股四大指數集體揚升，蘋果股價攻頂，道瓊漲逾 160 點，那指續刷歷史新高，創連續五個交易日收紅。

參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 表示，與白宮的談判正在朝著正確的方向發展。與此同時，眾議院議長佩洛西則認為，美國會本週不會達成任何協議，美國財政部長梅努欽稱，一周內談判將沒有任何進展。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1,830 萬例，死亡數突破 69.4 萬例。美國迄今累計確診數超過 471 萬，死亡人數超過 15.5 萬。

週二 (4 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 164.07 點，或 0.62%，收 26,828.47 點。

標普 500 指數上漲 11.90 點，或 0.36%，收 3,306.51 點。

那斯達克指數上漲 38.37 點，或 0.35%，收 10,941.17 點。

費城半導體指數上漲 32.54 點，或 1.49%，收 2,209.81 點。

標普 11 大板塊僅醫療保健與金融 2 大板塊收黑，能源、房地產和必需消費品板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.67%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.50%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.87%；臉書 (FB-US) 下跌 0.85%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.64%。

道瓊 30 檔成分股多收高。陶氏化學 (DOW-US) 上漲 3.07%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 2.89%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 1.98%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 2.55%；寳鹼 (PG-US) 上漲 1.90%； 波音 (BA-US) 上漲 1.73%。

費半成分股表現強勁。AMD (AMD-US) 上漲 9.49%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.24%；美光 (MU-US) 上漲 1.81%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.72%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.98%。

台股 ADR 以台積電表現最佳。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.57%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.65%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.04%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.55%。

焦點個股消息

美媒 Axios 驚爆蘋果對收購 TikTok 有極大的興趣，有意與微軟一同競購 TikTok，對此，蘋果發言人回應，公司不感興趣，蘋果上漲 0.67% 至每股 438.66 美元，連續第 5 個交易日上漲，市值來到 1.88 兆美元，接近 2 兆美元。

蘋果否認有意收購 TikTok。(圖片：AFP)

AMD (AMD-US) 上漲至每股 85.04 美元，市值達 998.42 億美元。投行 Jefferies 週二調高 AMD 目標價，AMD 及台積電領先英特爾似乎是系統性的，預計 AMD 市佔將加速增長，特別是在伺服器市場，未來 2-3 年中，AMD 市佔料將達 30%，4-5 年內將達 50%。

亞馬遜 (AMZN-US) 週二獲准收購英國線上點餐外送公司 Deliveroo 16% 股份，其股價上漲 0.87% 至每股 3,138.83 美元。

遊戲廠商巨頭 Take-Two (TTWO-US) 上漲 5.87%。受益於消費者居家防疫，Take-Two 第一季銷售額成長 136%，至 9.962 億美元，EPS 幾乎翻倍，而 Take-Two 也上修全年財測。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 公佈波音停飛的 737Max 客機恢復使用的指南，包括四項主要設計和操作變更，波音週二上漲 1.73% 至每股 165.07 美元。

歐盟委員會週二宣布，將針對谷歌 (GOOGL-US) 收購穿戴設備商 Fitbit 一案展開調查，預計年底作出裁決。

關鍵經濟數據

美國 6 月工廠訂單月增率報 6.2%，市場預期 5.0%，前值 7.7%

華爾街分析

IBES Refinitiv 數據顯示，截至目前，標普 500 強中已公布財報的 352 家公司中，約有 83% 的企業財報超過預期。

Ally Invest 首席投資策略師 Lindsey Bell 表示：「投資者仍然認為，企業獲利的軌道是正確的，2021 年的前景保持不變，所有這些都有助於支撐目前的市場水準，但潛在的不確定性導致市場表現有點謹慎。」

Allianz 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 稱：「我預計美股不會回挫到 3 月低點，我懷疑，下一次大幅盤整可能是由企業違約和其它央行無法防範的資本減損事件引發的。」

富國銀行投資管理公司總裁 Darrell Cronk 在一份報告中稱：「我們認為，國會將出台短期刺激支持，然而當今年的非常規財政刺激計畫逐漸消退時，2021 年將面臨更大的挑戰。」