日本1-3月GDP年率報-2.2% 成長率不變、設備投資下修

日本週一 (3 日) 公布 2020 年 1 至 3 月的 GDP 二次修正值，在去除物價變動影響後的實質 GDP 為季減 0.6%，年率換算報年減 2.2%。

根據日本內閣府於週一 (3 日) 所公布的數據，日本 2020 年 1 至 3 月實質 GDP 的二次修正值，與上回首度公布的修正值相同，維持在季減 0.6%、年率換算年減 2.2%。

日本 2020 年 1 至 3 月 GDP 二次修正值 (初值) (圖片來源：日本內閣府)

日本當局在 7 月 27 日公布 2020 年 1 至 3 月的法人企業統計 (終值)，也將相關的修正數據，反映在 GDP 需要項目中的民間設備投資及庫存。

由《Nikkei Quick News Inc.》所整理出的民間預測中位數報季減 0.7%、年率換算年減 2.7%，與當局所公布的數據有些微差距。

與實際生活感受較為貼近的名目 GDP 報季減 0.5%、年率換算年減 1.9%，與上回所公布的修正數據相同。

在實質 GDP 的需要項目方面，設備投資報季增 1.7%(上回報季增 1.9%)，民間庫存的貢獻度報季減 0.1%(上回報季減 0.1%)。

從對於實質 GDP 增減的貢獻度來看，內需報季減 0.3%(上回報季減 0.4%)。

在顯示綜合物價動向的 GDP 平減指數方面，則是較去年同期增加 0.9%，與上回所公布的修正數據相同。

而日本當局也同時公布了 2019 年度的實質 GDP，報年增 0.0%，與上回公布的修正數據相同。