日本7月製造業PMI報45.2 為近5個月最佳

IHS Markit 週一 (3 日) 公布最新的日本製造業 PMI 數據。由日本 au Jibun Bank 所統計的日本 7 月份製造業 PMI 終值報 45.2，較前 (6) 月的 40.1 改善，同時也是今年 2 月以來最佳數據，較 4 月時的 38.4(近 11 年來最低) 大幅上揚。

日本製造業 PMI 走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

另外在同月日本製造業的產出方面，也出現今年 2 月以來的最小減幅。

日本製造業產出走勢圖 (圖片來源：IHS Markit)

主要動向方面，在產出所出現的低迷情形，與今年 Q2 相較已稍微呈現和緩。新訂單的數量減少，是近 5 個月來的最小減幅。還有在企業的展望方面，在 4 月觸底後也持續出現正成長。

7 月的調查數據顯示，日本製造業在整體上出現業績恢復的徵兆。產出及新訂單數量的減少走勢，較 Q2 期間有了大幅度改善。

IHS Markit 經濟學家 Tim Moore 就 7 月份的調查結果表示意見，認為「新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行影響了全球的經濟情勢，這也使得日本製造業持續處於嚴峻狀況。然而 7 月的主要指數 PMI，產出及新訂單數量出現近 5 個月來的最小減幅，Q2 的下滑也有一部分出現恢復。

有在生產計劃報告業績恢復的企業當中，多數是因為外出自肅趨緩而出現增加。而其他理由還包括整體的汽車業供應鏈出現復甦徵兆，還有主要出口對象國家的經濟活動重啟等。

從市場區塊的產出傾向來看，消費財方面表現要優於其他區塊。雖然 7 月時的海外訂單表現走弱，但是消費財的生產在某種程度上也算是安定。

在出口的營收表現上，生產財的業績相當不好。在全球性的投資支出減少及貿易上的制約，都是阻止日本製造業景氣恢復的主要原因。」

另外日本製造業在 7 月的時候，對於僱用也持續抱持著慎重態度。遇到屆齡退休或因個人因素而離職的情況時，多選擇延後新聘。整體的僱用人數，已連續 5 個月出現減少。

在未來一年的產出方面，有約 34% 的受訪企業認為會增加，有 21% 的受訪企業認為會減少。雖然企業們在全球景氣展望上強烈受到疫情影響，但由於在產出方面的期待大增，也出現了今年 1 月以來的樂觀看法。