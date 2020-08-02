日本氣象協會 (Japan Weather Association，JWA) 在 7 月 31 日的時候發出消息，該協會從當天開始到 9 月 30 日的這段限定期間，會在天氣預報的專門媒體「tenki.jp」，向大眾提供東京週邊的中暑危險度的網格狀資訊。

這是日本內閣府的戰略性創新推進計畫 (SIP)，驗證實驗中的一環。利用地表的無線數位電視訊號，來算出水蒸氣量的分布。

日本氣象協會為了測量地表上的水蒸氣量，利用日本國立研究開發法人情報通信研究機構 (NICT) 所新研發出的技術，藉由地表無線數位電視訊號來進行觀測。

〈鉅亨看世界〉日本利用電波技術預防中暑 (圖片：AFP)

由於電波在水蒸氣較多的空氣中行進時，比起在水蒸氣較少的空氣中行進，會產生些微延遲。利用這項特性，可就電波在空氣中移動的所需時間來進行反向推測，進而算出地表上的水蒸氣量。

關於這項資訊，是 SIP 在多項作為中所進行的實驗性觀測。活用日本關東地區的水蒸氣量觀測數據，在地圖上顯示網格狀資訊，以不同顏色來區分各地的中暑危險度。由於相關資訊每 10 分鐘間隔會即時更新，民眾也得以獲得最新資訊。

而相關資訊也在日本國立研究開發法人防災科學技術研究所 (NIED) 的協助下，得以使用相關數據。