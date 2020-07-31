美國瘋狂大撒幣 低利時代如何放大資產

美國聯準會自 3 月底正式宣布無限量 QE、購債計畫，在短短一季的時間發行了超過 3 兆美元的公債，讓美元瘋狂流入市場，而台幣在這股熱錢下也推升新台幣的走揚，讓台灣股市、債市呈現多頭格局，加上中美貿易關係與新冠肺炎延續，讓台商資金也持續回流，同時開啟了資產布局新頁、帶動房地產復甦，其中商辦需求更是此波資產關注的焦點。

全球實施低利率政策以來，台灣也跟隨世界的腳步降息，而企業對於商辦的高保值性與優於自住產品的變現度，更成為企業資產分配、自用的主要因素；而受到房價與租金影響，讓高投報率的高雄市中心商辦更受投資人青睞。從房價觀察，台北市信義計畫區商辦動輒每坪 150 萬元起跳、台中七期新市政中心每坪 45 至 50 萬元；有「高雄華爾街」之稱的中正金融商圈，每坪單價 24 萬元起。

但從租金換算來看，台北的每坪 3000 至 3200 元、台中七期每坪租金約 1200 元，高雄的中正金融商圈每坪僅約 1000 元。財經專家孫慶龍直言：「台北比高雄貴了 6 倍、台中又比高雄貴了 6 成，進一步觀察租金投資報酬率，高雄近 5%，明顯高於台北的 2.4%、台中 3.6%，堪稱是性價比最高的投資標的。」

再者，高雄是鋼鐵、半導體、機械產業重鎮，以及數位內容、遊艇產業、航太產業等 3 個潛力產業的發展核心區；加上高雄市在中央政府推動前瞻建設計劃中獲得 2 千億預算，其中高雄市政府官署所在，以及地方積極建設捷運、輕軌與亞洲新灣區計畫，讓南高雄「政經中心」的地段價值更確立，整體含金量最高，吸引金融、保險、國際投資企業設立總部，國際能見度大增，因此未來性最被看好。

台灣在這次全球低利率環境與資金熱潮不斷回流下，在投資環境、產業發展都處於過去 30 年最好階段，而商辦產品在稅務上的限制少，讓投資者在資產配置上更具有彈性。對於置產要求保值與穩定報酬的企業主或是投資人來說，高雄商辦在租金持續上漲、需求大於供給的市場下，高雄商辦投資將成為下一個資金避險保值的首選。

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