〈房產〉全台旺季遞延+置產買盤 7月房市交易年增27%

今年房市旺季延至 5 月才開跑，買氣延續 5、6 月人氣回籠的熱度，信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 7 月前 29 日交易量，分別月增 4% 且較去年同期增加 27%，不同於以往 7 月就進入淡季，今年 7 月房市交易仍維持熱絡，除遞延買盤回籠，疫情導致民眾只能留在台灣，也是房市交易增溫的原因。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015 到 2018 年全台買賣移轉棟數都不到 30 萬棟，房市累積一股遞延買盤能量，原本今年第一季市場就要復甦，但受疫情干擾遞延到 5 月買盤才回籠，這股遞延又遞延的買盤力壓縮到 5-7 月才出籠，帶動市場出現一波價量反彈走勢。

尤其當前寬鬆貨幣政策與低利盛行，沒有股息與租金收入的黃金金價也突破每盎斯 1800 美元，激勵置產型買盤出籠，信義房屋統計顯示，台北市 7 月交易量年增 13% 且月減 4%，總價 3000-5000 萬元的市場交易增溫，單價較高的中高端產品交易量增，帶動台北市平均交易房價上揚至每坪 67.3 萬元。

至於新北市則是交易量年增 31% 、月增 6%，購屋總價包括 700-1000 萬元、1000-1500 萬元與 1500-2000 萬元，三個成交總價帶交易量都較 6 月增加，7 月首購與換屋交易動能相對強勁。

桃園市 7 月則交易年增 24% 且月增 8%，台中市則是年增 27% 且較上月持平，台南市則是年增 38% 且月增 5%，房市交易維持熱絡，高雄市則是月增與年增幅度超過 1 成。

曾敬德表示，今年 7 月交易較往常熱絡，市場低利的確吸引自用買盤回籠，不過雖然目前低利且貸款條件寬鬆，但全球疫情仍未有受控，經濟短期內也不容易回到正常軌道，建議民眾面對未來的不確定性，購屋時手上還是要留有足夠應急的資金。