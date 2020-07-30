千億熱錢回流桃園　5成台商轉當大坪數豪宅客

自去年起政府推動「投資台灣 3 大方案」，加上美中貿易戰、新冠疫情夾擊，加速台商大舉回流；觀察六都表現，桃園市目前投資金額達 2,100 億元、約占全國兩成，儼然成企業在台拓展版圖重點，帶動區域房市逆勢增長，不僅大坪數產品交易件數最多，更有豪宅案傳出台商購屋比例將近 5 成，數字驚人。

台商回流促使商用不動產交易熱絡，豪宅買氣也順勢增溫，據內政部統計六都今年第一季買賣移轉數據，65 坪以上產品交易以桃園市 286 件最多；其中桃園區達 88 件，位居全市第一，其次依序是蘆竹區 67 件、大園區 43 件，皆為台商購屋重點區域。

值得關注的是，桃園區向來以藝文特區為豪宅指標，然而時下追求居住品質，高綠覆率的中路特區成近期亮點。中悦建設機構業務部經理邱淳惠分析，「中路特區為純住宅區，規劃上分區清楚、宛如國外大城市，交通方面往返桃園機場、高鐵站快速，加上機能陸續到位，支撐房價增值空間大，正是吸引台商的關鍵。」

近年積極開發中路特區的中悦建設，旗下豪宅案「中悦學府公園」規劃 80-100 坪、一層三戶，順應家族「同層不同戶」居住型態趨勢，加上正對向陽公園千坪綠地，宜居環境廣獲台商青睞，自台商回流潮爆發後，台商看屋爆增三成，目前銷售七成、台商比例將近 50%，當中不乏知名連鎖飲食品牌董座、知名日用品牌董座等，個個來頭不小。

同樣坐落中路的「中悦美樹花園」，緊鄰主要幹道大興西路三段，距離交流道僅 3 分鐘車程，交通便捷性成磁吸南崁、藝文特區的台商族群置產，產品規劃 120、125 坪大坪數產品，從目前銷況來看，台商購屋約佔三成左右。

除了大坪數產品外，在地建商昭揚建築近年也鎖定中路購地佈局，現推案「昭揚大郡」主打 50-60 坪換屋型產品，以及國泰建設在地首案「國泰水秀」規劃每戶 38-53 坪，中小坪數則受到在地中小企業主及二代關注。