友通攜手宜鼎 打造遠端系統管理解決方案

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 與 SSD 業者宜鼎 (5289-TW) 攜手，推出「RemoGuard 遠端系統管理新平臺」，整合高端嵌入式解決方案，以及遠端系統管理功能，搶攻後疫情的 AIoT 及物聯網商機。

友通表示，RemoGuard 可應用在物聯網和工業 4.0 的場域，包含工業自動化、車載、監控等產業，也能應用在零售的自動販賣機、售票機、自助服務機等 POS 設備管理及修復。

友通指出，近年來，隨著工業物聯網需求的不斷提升，聯網設備數量也不停急劇增長，但 IT 技術人員增長數量並未跟上實體設備數量，加上設備設置地點散佈各地，技術人員的維護已無法有效管理與日遽增的物聯網設備。

此外，由於 COVID-19 影響，全球各地的檢疫和封鎖，造成部分技術人員無法在這段期間進行設備維護，進而導致停機頻率與成本的增加。

RemoGuard 整合高端嵌入式系統，以及宜鼎的 InnoAGE 的頻外管理 (OOB) 技術，提供診斷設備即時狀態以及關機預警外，也能在主機故障的情況下，遠端執行自動備份、復原作業系統。

另一方面，RemoGuard 亦可迅速部署在現場和雲端管理中，所收集聯接設備的複雜分析，並透過客制化的使用者介面，監控設備 CPU 溫度、固態硬碟壽命、風扇速度等狀態。