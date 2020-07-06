台積電自動搬運倉儲商機 友通雙吃受惠

晶圓代工大廠台積電 (2330-TW) 大力推動自動搬運、自動倉儲系統，市場傳，台積電廠區內的自動無人車 (AGV) 與空中走型式無人搬運車 (OHT) 產品，其中的板卡與系統供應都由佳世達集團旗下友通 (2397-TW) 拿下，友通營運將吞大補丸。

據悉，在自動無人車 (AGV) 方面友通搭著佳世達組裝一同出貨，打進台積電供應鏈，而空中走型式無人搬運車 (OHT)，友通則是供應天車廠商板卡與系統產品。

佳世達與有通集團一向不評論單一客戶以及市場傳言；據悉，台積電工廠自動搬運系統包含原料、成品以及製程廢棄物搬運三部分，佳世達集團供應後段廢棄物的 AGV，由於搬運廢棄物對 AGV 所需要的負重、扭力要求較高，單價也高於一般的 AGV，其中板卡與系統都由友通供應，佳世達負責組裝。

友通除搭著佳世達的 AGV 出貨給晶圓代工大廠，也搶吃 OHT 市場，供應板卡、準系統給 OHT 系統廠以及國內封測廠等，全面掌握智慧工廠的自動搬運商機。

根據台積電的規劃，晶圓 12B 廠、晶圓 14A/B 廠及晶圓 15A/B 廠，預計 2021 年底前將陸續導入晶圓倉儲自動化搬運系統，目前興建中的晶圓 18B 廠，也將同步建置該系統，佳世達、友通將受惠，其中友通受惠程度更甚佳世達。

佳世達在 AGV 已耕耘 8 年，一開始僅供中國廠區自用，後來導入台灣廠區，並向外拓展市場商機，近期受惠台商回流、加碼投資建廠等帶動，尤其是國內智慧工廠應用需求成長迅速，目前 AGV 應用及客戶已涵蓋半導體、汽車、PCB 等龍頭企業。

友通 6 月營收在併購羅昇挹注下，達 6.98 億元，月增 6.6%、年增 12%；第二季營收 20.4 億元，季減 6.2%、年增 16.8%；上半年營收 42.17 億元，年增 32.2%。