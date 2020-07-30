三大法人續賣台股 外資砍金融回補電子

台股持續攻高暫上 12700 點關卡，但三大法人持續賣超台股，但調節金額降低至 25.51 萬元，其中外資調節 1 萬餘張的富邦 VIX 與金融股，並回補電子族群包括 PCB 欣興、面板雙虎。

台股在熱錢簇擁下，今 (30) 日指數大漲逾 180 點收在 12722.92 點，但外資與自營商仍持續賣超，其中外資賣超 28.18 億元、自營商賣超 6.67 億元，投信反手轉買超 9.34 億元，三大法人合計賣超 25.51 億元。

外資今天大舉買超台灣 50 反 1 高達 8.8 萬張，欣興獲買超 2.1 萬張、群創 1.04 萬張、義隆與長榮分別獲買超 5907 張、5460 張。

賣超標的除了富邦 VIX 遭調節 1 萬餘張，元大滬深 300 正 2 調節 8756 張，其他包括兆豐金、國泰金、第一金與永豐金也是外資調節重點，其中兆豐金遭砍將近一萬張。

自營商買超主要聚焦 ETF 指數型基金，包括元大未來關鍵科技 (8310 張)、友達 (7866 張)、元大高股息 (7160 張)、群創 (5124 張)、華邦電 (4190 張)、彩晶 (2550 張)。

賣超前五大標的第一名為台灣 50 反 1，調節張數高達 8.9 萬張，富邦 VIX 調節 3.2 萬張；另外，包括街口布蘭特原油正 2、統一特選台灣 5G、國泰永續高股息，以及統一價值成長 30N 也是自營商狙殺對象。

投信買超標的包括第一金 (6027 張)、開發金 (2554 張)、台泥 3123 張、晶電 3044 張、緯創 2429 張；賣超標的第一名為群創 (3000 張)、台郡 2953 張、友達 1570 張、奇鋐 1000 張，以及國產 744 張。