豐田H1出口年減28% 創史上第三高減幅

根據日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 說法，該公司 2020 年上半年的汽車出口 (Toyota、Lexus 兩品牌) 報 77.4 萬輛、年減 27.9%，在相隔 4 年後再次出現銷量不如去年同期的情形。

這是豐田汽車在歷年同期的第三高減幅，僅次於發生金融海嘯的 2008 年，還有日本 311 大地震的 2011 年。新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所帶來的影響，也可見一斑。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

然而，從每個月的表現來看，在 5 月 (年減 54.1%) 觸底後出現復甦徵兆。6 月份表現則為年減 46.0%。

從全球各地的表現來看，今年 1 至 6 月，豐田出口至主力市場北美的汽車台數報 26.4 萬輛、年減 43.7%。中國市場則在 4 月觸底後就逐漸恢復，特別是高級車品牌的 Lexus 銷售暢旺，今年上半年出口至中國市場的汽車台數報 11.1 萬輛、年增 3.8%。

同期豐田的全球銷售報 377.1 萬輛、年減 21.2%。在相隔 4 年後，再度出現遜於去年同期的現象。這個數字是 2001 年相關統計開始以來的第二大跌幅，僅次於金融海嘯時的表現。豐田公司表示「在 4 月觸底後，5、6 月開始出現回復傾向。」

還有該公司在今年 4 至 6 月的全球銷售目標，雖較原定計畫調降 4 成，但是實際表現為 31% 的減少，表現超乎預期。關於 7 月之後的表現，豐田公司認為「回復傾向將會持續。」