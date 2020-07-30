WTO成立小委員會處理日韓貿易紛爭 時間恐將長達數年

日前南韓為了日本所實施的嚴格出口管制問題，向世界貿易組織 (WTO) 提出申訴，WTO 已經成立小委員會來進行審議。由於目前 WTO 的功能並不健全，一般認為最後結果出現還需耗費許多時間，日、韓間貿易爭端恐長期發展。

南韓繼今年 6 月底之後，於 7 月 29 日在 WTO 總理事會下的爭端解決機構 (Dispute Settlement Body，DSB) 會議上，又再度要求成立小委員會。在原則上，小委員會必須在 6 個月內提出最終報告書，但是近年有許多案例都長達 1 年以上時間。

WTO 成立小委員會處理日韓貿易紛爭 時間恐耗費數年 (圖片：AFP)

爭論焦點在於 2019 年 7 月的時候，日本針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等三項，用於半導體及 OLED 面板生產的關鍵化學原料，實施嚴格的出口管制。南韓認為日本實施出口數量限制的作法不當，日本則反駁南韓的管理體制有疏失，採取相關作為是為了安全保障上的理由。

有意見認為，如果 WTO 同意日本所主張的安全保障理由，而輕易的讓出口例外過關，恐增加許多不必要的貿易限制規定。

WTO 在貿易紛爭的處理，分為兩個階段。首先是由小委員會來出面進行審議，在最糟的情況下，將由 WTO 的上級委員會出面審議。這一連的流程，依慣例很有可能耗費 2 年以上時間。

目前在美國的反對下，WTO 的上級委員會出現委員人數不足的問題，其功能處於停止狀態。日內瓦的外交消息人士指出「由於 WTO 本身也陷入僵局，在數年內應不會出現結論。」