後疫情時代 亞洲企業預估2年內建構數位化SOP

疫情迫使產業改變營運型態，滙豐集團發布報告指出，亞洲地區企業歷經疫情洗禮後，認為未來貿易、付款的數位化流程將在 1 到 2 年內建構標準化流程，企業在管理庫存方法也將從過去的「即時」(just-in-time) 轉為「以防萬一」(just-in-case) 模式。

滙豐集團發佈 2020 年《商貿領航調查：建構更好的未來》報告，其中指出，新冠肺炎反映企業供應鏈的脆弱，讓企業重新思考如何為供應鏈注入更多的透明度和可溯性；在管理庫存方面，企業正在從「即時」(just-in-time) 模式轉變為「以防萬一」(just-in-case) 模式。

調查指出，受訪的亞洲企業認為已經在今年前 6 個月做好準備應對挑戰，55% 的受訪亞洲企業更說，已盡所能作好充分的準備，比例高於全球僅 38% 企業表明已針對挑戰做好準備。

滙豐（台灣）商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程表示，從調查結果來看，亞洲企業已經意識到數位化的好處與優勢，雖然過去一些企業較不願意採取新的科技，但是新冠肺炎突顯改變的必要性，數位化流程能夠讓企業提升復原力並抵禦外部衝擊。

此外，疫情也暴露出企業供應鏈的脆弱性，54% 的亞洲企業表示未來將提升供應鏈的透明度以及可溯性；超過三分之一的亞洲企業將檢視供應鏈的上游合作廠商，以確保供應鏈承受得住未來的挑戰。

蕭仲程認為，面對高度不確定性的未來，企業需要重新檢視自身供應鏈、營運資本以及現金流之間的關係，以減輕和管理風險；企業還可以考慮不同的策略，使其供應鏈更加適應市場變化，其中台灣企業生產多元化以及增加海外佈局的趨勢最為明顯。

蕭仲程指出，疫情過後企業如果想要在此之後存活下來並蓬勃發展，就必須考慮改變自身的營運方式，無論是透過更進一步的完善數位化戰略，或是加強供應鏈系統的管理。