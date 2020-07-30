〈Alphabet財報前瞻〉疫情衝擊 網路廣告業務受創 營收恐罕見萎縮

搜尋引擎巨擘、谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 週四盤後將公布第二季財報，投資者將可一窺其網路廣告的健康狀況，同日社交媒體巨擘臉書 (FB-US) 也將共襄盛舉。

Covid-19 疫情重創企業對網路廣告的支出，因為全球防疫引起經濟動盪，各大企業無不縮減預算，Alphabet 第二季顯然首當其衝，華爾街已將此點反映在預期上，預期該公司營收將罕見地較去年下降。

但 Alphabet 最大風險不在於 YouTube 或谷歌雲端業務能否持續紮實表現 (因為這答案是肯定的)，而是與全球監管風險有關。

Alphabet 在去年 11 月斥資 21 億美元收購穿戴設備商 Fitbit(FIT-US)，招來了歐洲、澳洲和美國監管機關的關注，引起反壟斷的質疑，國會針對全美前 5 大科技巨頭進行為期一年的反壟斷調查，其中就包括 Alphabet。

與臉書、Snap (SNAP-US) 和推特 (TWTR-US) 等其他廣告同業一樣，投資者都該密切關注其財報後的電話會議，以了解第三季相關的高層評論。一些分析師指出，網路廣告支出在第二季末出現回升，但這回升對 Alphabet 有多少助益尚不清楚。

分析師預期，Alphabet 第二季每股獲利 7.94 美元、營收 373.3 億美元。去年同期 Alphabet 每股獲利 14.21 美元、營收 389.4 億美元。谷歌的雲端業務預計公布營收 30.7 億美元，較前季 27.8 億美元上升。

疫情讓分析師大幅修正預期，將營收預期共識自 4 月時的估值下修約 50 億美元。

RBC 資本市場分析師 Mark Mahaney 認為，有鑑於微軟財報的狀況，投資者應該預期 Alphabet 雲端營收小幅放緩，但目前尚不清楚投資者能從 Snap 和推特獲得那些資訊 (Snap 和推特的財報可以探知廣告市場狀況)。Alphabet 擁有健康的直接響應廣告業務，Snap 證實該業務具有彈性。

Raymond James 分析師 Aaron Kessler 報告指出，投資者應該關注第二季度 YouTube 直接響應廣告與品牌廣告相比的最新情況。此外，新冠疫情相關的費用控制、電商計畫以及雲端營收也是關注重點。

根據 FactSet，42 位追蹤 Alphabet 股票的賣方分析師中，38 位評其為「買進」，4 位建議「持有」，沒有人認為該「賣出」。平均目標價為 1633.38 美元，亦即較週三收盤價隱含 7.2% 上漲空間。

Alphabet 今年迄今漲幅接近 14%，同期 S&P 500 指數則下跌 0.4%。