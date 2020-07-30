〈財報〉MLCC大廠TDK上季營業利益大減26.2% 財測維持不變

日本生產 MLCC 等電子零組件的大廠 TDK(6762-JP)，週四 (30 日) 盤後公布了 2020 年度 Q1(4 至 6 月) 的合併財報。當季的營業利益報 184 億日圓、年減 26.2%。全年財測維持原先數字不變。

TDK 股價在週四 (30 日) 收盤時，每股收在 10810 日圓，較上個交易日上漲 0.37% 或 40 日圓。

TDK 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

基於 GAAP 的 Q1 財報關鍵數據：

營收報年減 8.1% 至 3093 億日圓。

營業利益報年減 26.2% 至 184 億日圓。

稅前純益報年減 16.2% 至 207 億日圓。

歸屬公司股東純益報年減 15.4% 至 131 億日圓。

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情及美中關係惡化影響下，電子產品市場出現低迷，也使得 TDK 的業績受到波及。

不過另一方面，由於遠距上班及線上學習的普及，平板等裝置的需求大增，還有 5G 基地台也以中國為主出現需求增加。

各部門營收表現方面：

被動元件製品年減 14.2% 至 843 億日圓。其中，MLCC 的銷售表現，在 ICT 市場出現增加，但是在車用及產業機器市場出現減少。電感器的銷售，則是以車用市場為主出現減少。其他被動元件的高頻、壓電材料及電路保護零件等，在 ICT 市場的銷售出現增加，在車用市場則是出現減少。

感測器應用製品年減 19.0% 至 147 億日圓，主要在車用市場的銷售出現減少。

磁性應用製品年減 31.1% 至 382 億日圓。硬碟用讀寫頭與懸吊，在 ICT 市場的銷售減少。磁鐵銷售在車用市場出現減少。

能源應用製品年減 8.5% 至 1568 億日圓。與電池、電源相關的能源應用製品，在 ICT 及產業機器市場的銷售出現大幅增加。

其他製品年減 25.4% 至 152 億日圓。

全年財測關鍵數據：