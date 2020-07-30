經濟數據及企業收益慘淡 歐洲股市大跌

由於市場對經濟復甦乏力，以及可能出現第二波新冠肺炎 (COVID-19) 的擔憂加劇，歐洲股市在週四 (30 日) 走低，歐盟 STOXX 歐洲 600 指數下跌 1.53%。德國 DAX 指數在主要指數中表現最差，下跌 3.3%，富時 100 指數下跌 2.36%。

歐盟 STOXX 歐洲 600 指數走勢 (圖片：谷歌)

根據歐盟統計局的報告顯示，歐元區 6 月失業率上升，反映疫情對歐元區勞動市場帶來的負面影響。數據顯示，經季節性因素調整後的失業率，從 5 月份的 7.7% 升至 7.8%，與分析師預期的 7.8% 持平。報告也指出，歐盟約有 1502.3 萬失業人口，其中歐元區為 126.85 萬人。

在疫情的衝擊下，商業投資，出口和消費者支出崩潰，歐洲最大經濟體德國的經濟在第二季陷入低潮，GDP 萎縮幅度達 10.1%，幾乎創下半世紀以來最大跌幅，甚至超過了金融危機期間的下跌速度。

一系列令人沮喪的企業收益，也對歐股帶來了打擊。FactSet Research 數據顯示，到目前為止，歐洲斯托克 600 指數公司的每股收益 (EPS) 在第二季下跌了 42%。

福斯汽車將末期股息削減了三分之一以上，英國的勞埃德銀行集團（Lloyds Banking Group）再度撥出 24 億英鎊以應對客戶違約，並表示防疫相關封鎖打擊歐洲股市和經濟遠超出預期。

富達 (Fidelity) 全球宏觀與投資部主管 Anna Stupnytska 表示，德國疲弱的數據和令人沮喪的企業收益報告令投資者感到震驚，而且第二波疫情也恐將席捲歐洲。

英國首相強生曾表示，擔心兩週之內英國將出現第二波疫情。在全球範圍內，新冠肺炎病例總數已超過 1700 萬例。