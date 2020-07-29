〈貴金屬盤後〉美消費者信心下降 黃金震盪 收盤刷新高

週二 (27 日) 交易，黃金期貨價格再創歷史新高收盤價，因美國消費者信心下降提振了貴金屬的避險魅力。

在美國經濟諮商會發佈 7 月消費者信心指數自上個月的 98.3 下降至 92.6 後，黃金走勢拉高。與此同時，美元在本月經過大幅下滑後已經趨穩，投資者等待 Fed 週三政策會議決議。

Everplus Capital 董事 Jason Rotman 表示，「黃金有爭議、史詩般的大掌仍在持續，將黃金作為央行政策避風港的需求已經增加，我仍認為在目前條件下，2200 美元是我下個黃金目標。」

「然而，任何投資論點都有對力點，黃金無法達到 2200 美元的理由可能是 COVID 疫情擴散的巨大動能轉變，以及 GDP 再次開始上升且高於預期，但現階段這些聽起來還遠得很。」

8 月交割的黃金期貨價格上漲 13.60 美元或 0.7%，收每盎司 1944.60 美元，為最活躍契約的最高收盤價。

週二黃金振幅巨大，盤中高點達 1974.70 美元，但低點也曾觸及 1900.20 美元，單日振幅 3.8%。

ICE 美元指數在下降至 2 年低點後，持平在 93.62，本週迄今下降 0.9%。美元疲弱可支撐美元計價的大宗商品。

白銀期貨價格盤中觸及 7 年高點 26.275 美元，為最活躍契約自 2013 年 4 月以來最高紀錄，但最終收低。

9 月交割的白銀期貨價格下跌 20 美分或近 0.8%，收每盎司 24.30 美元，。

白銀週一收盤價為 2013 年 8 月以來的最高水準，「白銀這個漲勢是技術面的修正，也因為白銀的採購量，因為白銀的工業應用可能隨著基本的技術擴張而更加普遍。」Rotman 說。

Swissquote 銀行高階分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，「與此同時，美元整體疲弱、美國實際收益率偏低至負值、通膨壓力上升、全球滯脹的可能性以及市場狀況下滑，從長遠來看仍支持黃金走強。」

「但黃金價格的快速飆漲也提高了快速獲利了結的風險性，以及大幅下行修正的可能。」她指出，每盎司黃金自 3 月以來上漲超過了 500 美元，「這有了一個很好的回撤空間。」

本週迄今黃金仍屬暴漲，今年迄今漲幅超過 26%。

美國參議院共和黨提出 1 兆美元刺激措施，這令人越來越擔心政府支出的貨幣融資，Fed 週二起展開為期 2 日的利率設定會議。中美緊張局勢也同樣給予黃金支撐力。

其他金屬交易

9 月交割的銅期貨價格上升 0.7%，收每磅 2.9175 美元。

10 月交割的白金期貨價格上漲 2%，收每盎司 986.20 美元。

9 月交割的鈀金期貨價格下跌 0.2％，收每磅 2365.50 美元。

白金集團金屬公司執行長 Michael Jones 表示，「黃金在主要貴金屬中表現出色，但鈀金並沒有停滯不前，且跟黃金爭奪頭把交椅。」他指出，鈀金從 7 月 10 日約莫 1900 美元的水準一路攀升上來。

「有趣的是，這兩種都是貴金屬，且都是因對通貨膨脹的擔憂加劇而上漲，但是黃金和鈀金非常不同，黃金被視為具貨幣形式的避險資產，而鈀金則可用於汽車上作為催化轉化器。」

「現下個人交通極為重要，汽車銷售迅速回升，從而推動了鈀金的需求。」