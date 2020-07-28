金價週二持續強漲 但這位經濟學家已經先賣掉一半

市場目前對金價一片看好，在週一 (27 日) 價格突破歷史新高之後，多位分析師表態，認為 2000 美元價格今年就會出現，但也不乏警告之聲，認為無止境的上漲是痴心妄想。

亞洲週二早盤，金價再出現新一波漲勢，來到 1972.09 美元，漲幅達 1.4%，近 30 日已上漲 9.7%。在美元下挫及美中緊張急劇加高的背景下，投資人搶進避險資產。

(圖表取自 Kitco.com)

不過，Lombard Odier 私人銀行認為，美國的實際利率才是推升金價的基礎，但實際利率為負的情況不會一直持續。

Lombard Odier 首席經濟學家 Samy Chaar 表示，他的團隊已經先賣出一半黃金部位，因為金價雖然已經創下歷史新高，但已和美國實際利率脫節，如此低的利率無法維持經濟前景，因此金價在當前水準非常脆弱。

實際利率低通常對黃金有利，反之亦然。從機會成本的角度來看，持有黃金等於放棄了投資其他有利率回報的資產。

Chaar 解釋，根據通膨調整之後，美國 10 年期債券的實際利率為 - 1%，這是過去從未有的水準，而實際利率變成負數，也是目前金價的主要驅動因素。

但他認為，若一直維持負質的實際利率，通常也表示美國經濟將繼續萎縮，而這是不可行或難以持續的。

Chaar 表示，美國現在對疫情應對不佳，但在某個時間，美國經濟將會復甦，進而實際利率也會上揚。一旦實際利率回升，金價就可能會出現較大幅度調整。

他認為，如果考慮未來幾個月和幾季的情況，現在該是賣出黃金的時機。