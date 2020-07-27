市場憂2000年泡沫重演 分析師 : 有泡沫風險但不至於重蹈覆轍

標普 500 指數自疫情爆發後出現大幅反彈，其中大型科技業占比持續上升，隨著投資人對經濟損害與疫情未控等憂慮下，市場正擔心 2000 年泡沫是否重演，對此市場分析師表示，潛在泡沫風險雖存在，然而時空背景不同下，應不至於重蹈覆轍。

那斯達克 (Nasdaq) 指數在微軟 (MSFT-US))、亞馬遜 (AMZN-US)、谷歌 (GOOGL-US) 與蘋果 (AAPL-US) 組成的 MAGA 股帶領那斯達克綜合指數自 3 月低點來已上漲了 56%，據統計，MAGA 股市值今年迄今已增加 1.37 兆美元，然而標普 500 總市值卻減少了 33.7 億美元，可見大型科技類股佔比正在增加。

其中 MAGA 佔標普 500 指數比例達 21%，若考慮臉書 (FB-US) 時佔比則曾為 23%，對此 Bianco Research 總裁 Jim Bianco 表示，回顧歷史發現，上次出現 5 家公司佔近 25% 時已是 1964 年的事情，Bianco 表示當五家公司佔比如此龐大時對應的營收不應只有如此，其推估可能主要原因為居家辦公利多以及聯準會無限寬鬆下所造成的。

另外，Bianco 強調，債券市場將會掌握美股的生殺大權，其表示 10 年期美債殖利率已持續 4 個月成交在 0.62% 上下幾個基點區間內，為 25 年來最緊的區間，意旨現階段債券市場已接近極限。不過，富國投信的資深股票策略師 Scott Wren 則表示，現階段股市報酬率仍遠高於債券殖利率，且聯準會持續寬鬆下應不至於出現所謂的科技泡沫。

此外，DataTrek Research 創辦人 Nicholas Colas 對此提到，若以標普 500 恐慌指數 (VIX) 來看，歷史至今平均 VIX 指數為 19.4，標準差為 8.1，而上週五 (24 日)VIX 指數為 25.84 即使超出歷史平均，但仍處於一個標準差的內水準。

Colas 表示，儘管 2000 年泡沫時 VIX 恐慌也超過歷史水準，於 21%-33% 擺動，其與現階段較為不同的是，當時飆漲企業多屬於創立初期，由夢想所堆築的企業，而現在的大型科技業有著穩定的商業模式與獲利來源，整體而言的背景不太相同，應不至於重演 2000 年科技泡沫。