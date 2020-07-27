高盛 : 美元續弱 有利海外營收占比高的科技與能源業

隨著美元因聯準會 (Fed) 鴿派以及美國國內疫情仍未控制等因素下走貶，高盛表示，在美元走熊市格局時，可將焦點放在國際營收占比高的美國科技與能源業，預期這兩個產業在美元疲弱時，往往都能跑贏大盤。

如下圖所示，目前美元指數位置已達今年以來最低點，主因於國際預估本週聯準會公布的利率決議將會維持同樣鴿派的觀點，據芝加哥期交所 (CBOE) 統計分析師預估利率區間顯示，市場預估聯準會將會維持於 0 至 25 個基點。

此外，隨著各國疫情漸穩，但美國仍持續擴散的因素下，使得更多投資人開始看空美元，而加強美元近期的跌勢。

美元指數周線圖 (圖: Investing.com)

包含 David Kostin 等人的高盛策略師們上週五 (24 日) 發布報告提到，高盛預估，未來 1 年內美元貿易加權指數將貶值 5%，而估計西歐與金磚四國 (BRIC) 、以及營收占比較高的美國科技與能源業的股價表現，將非常優異。

由下圖的美元貿易加權指數可以發現，美元自 3、4 月期間高點後便逐漸回落且疲軟，高盛表示，其中近一個月以來，該指數已下滑 1.25%，將有利於國際營收占比較高的科技與能源業者，反之國內內需為主的企業將會非常不利。

美元貿易加權指數走勢圖 (圖: FRED)

高盛另外提到，自 1980 年以來數據表明，美元強弱會影響外國投資人對美股的投資需求，隨著美元走弱，將會增加國外投資人的交易量，對此高盛也預估今年外國投資人交易規模將達 3000 億美元。