6大科技龍頭主宰美股 會是「漂亮50」泡沫重現嗎？

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2020年6月23號10點0分

所有股市泡沫都是虛幻的嗎？這可不一定，但它們都有個共同點，就是估值過高、股價太貴，最終讓投資人賺不到錢。

Investment Management Associates 投資長 Vitaliy Katsenelson 週一 (22 日) 撰文主張，目前美股 6 大科技股就是泡沫，它們雖然有著良好的企業體質，在疫情環境下表現得更多，但這不代表無論多少價格買進它們，都是值得的。

Katsenelson 提到的 6 大科技股是 FANGAM—Facebook(FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US)、Netflix(NFLX-US)、蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US)。

Katsenelson 比喻，FANGAM 在當前美股的地位，猶如 1960-70 年代初的「漂亮 50(Nifty Fifty)」，具有強大的品牌實力，並吸引投資人瘋狂搶進，包括可口可樂、迪士尼、IBM、Philip Morris、麥當勞和寶潔等。投資人對這些股票有興趣的話，只需要買進，並坐等股價上漲及股利收入就好。

然而，沒有每天過年的事，到 1972 年之後，「漂亮 50」再也無法衝高了，甚至到今天，股價都沒有當年的盛況。

投資顧問 Lawrence Hamtil 的研究顯示，「漂亮 50」還可以再細分兩組，便宜的一組，本益比約為 28 倍，貴的一組約為 60 倍，但兩組股票在接下來 10 年都表現欠佳。而當前 FANGAM 的估值，就接近「漂亮 50」廉價股的估值。

如果，投資人在 1972 年買進了可口可樂或麥當勞，又或者是「漂亮 50」的任何一個成員，那麼接下來會面對零回報的 10 年。實際上，由 1972-1974 年，可口可樂雖然一樣強大，但股價卻下挫 50%。投資人要到 1980 年初，才有解套的時候，還別提賺錢了。

需要注意的是，1970 年代和 1980 年代初期是一個高通膨、高利率的時代，持有零回報的資產，實際上比現在的低利率時代痛苦得多。

當然，如果投資人可以像巴菲特那樣，抱股 20-30 年毫無問題，那麼在 1972 年買進「漂亮 50」後，到 1992 年可以獲得超過 10% 以上回報，不過大部分人恐怕沒有辦法輕鬆熬過前十年的痛苦。