【袁志峰專欄】新經濟股升幅巨大 有回吐壓力

7 月 22 日推介 - 中興通訊 (763, 上日收市 $23.85)

1) 股市前景

歐盟領袖就抗疫復甦基金達成協議，刺激歐元兌美元匯率升至 18 個月高位，弱美元利好商品價格和新興市埸股票，隔晚期油和期金做好，後者更升至近 9 年新高。弱美元亦對港股有利，預料恒指月內跌穿 25000 點的機會不大，上望 26000 點。恒生科技指數成份股昨日升幅巨大，有獲利回吐壓力，不宜高追。

今天推介是中興通訊 (763) ，股價較 7 月 7 日盤中高位 29.95 元已下跌 20%，技術調整幅度足夠，現價本益比 17.5 倍，估值便宜。

2) 上日中港股市況總結

恒指周二高開 369 點後反覆上升，以全日最高位收市，收報 25635 㸃，升 577 點或 2.3%。成交額按日增加 19% 至 1617 億元，較 7 月以來日均成交額的 1835 億元少 12%。港股通南向淨買入增加至 51 億元，而 7 月以來日均淨買入為 48 億元。

藍籌股 37 升 10 跌 3 持平。港交所 (388) 是升幅最大藍籌，漲 10% 創新高。舜宇光學 (2382)、瑞聲科技 (2018) 及中國生物製藥 (1177) 是表現前三成份股，升 6%-8%。表現最差是工商銀行 (1398) 及交通銀行 (3328) 跌逾 1%。大型科技股急漲，阿里 (9988)、騰訊 (700) 和美團 (3690) 升 7%-9%；京東 (9618)、小米 (1810) 和網易 (9999) 漲 5%-6%。

恒生科技指數 30 隻成份股除了閱文集團 (772) 因發盈警而下跌外，其餘所有股份全線上升，平均升幅 7.3%，表現最好 5 檔股份是金蝶國際 (268)、華虹半導體 (1347)、阿里健康 (241)、微盟 (2013) 和恒騰網絡 (136)，漲幅 12%-14%。成份股總成交額達 586 億元，佔大市成交約 36%。板塊方面，撇除恒生科技指數相關的新經濟股外，物管股明顯跑贏大市。綠城服務 (2869)、永升生活服務 (1995) 及雅生活服務 (3319) 升 6%-8%。

上証指數早盤先升後跌，午後回穩，收盤漲 0.2%，報 3320.89 㸃，連升 3 日累積升幅 3.5%。深証成指升 0.7%。滬深兩市成交減少至 1.1 萬億元人民幣，較上周顯著回落。北向資金淨賣出 30 億元人民幣，7 月以來累積淨流入減至 305 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

周二美股三大指數表現不一，道指升 159 點或 0.6%，收報 26840 點，標指升 0.2%，納指曾一度漲 0.7%，盤中創歷史新高，收市倒跌 0.8%。美匯指數跌至 95.20。紐約期金升至 1844 美元，創近 9 年新高。紐約期油升 2.8%，每桶報 41.96 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

歐盟領導人就抗疫復甦基金達成共識，按照計劃，歐盟將發行 7500 億歐元的聯合債券，幫助成員國減低疫情帶來的經濟下滑影響。基金將向成員國發放 3900 億歐元的救助金，並提供 3600 億歐元的低息貸款。(信報)

5) 個股訊息

雅生活服務 (3319) 預料，今年上半年股東應佔利潤按年增長不低於 35%，利潤總額料增幅不低於 50%，主要由於中民未來物業服務及其附屬公司的財務併表，令集團物業管理在管面積的增加，及運營效益的提升，帶來收入及利潤的大幅提升。(信報)

卜蜂國際 (43) 發盈喜，預計今年上半年錄得股東應佔綜合溢利 3.1-3.3 億美元，相對於去年同期錄盈利 8200 萬美元，有顯著增長。主因是上半年越南豬價按上大幅上升，以致期內越南養殖業務的利潤率增加，以及生物資產公允值負變動凈額減少。(信報)



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