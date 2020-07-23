【袁志峰專欄】港股超跌 把握買入良機

7 月 23 日推介 - 吉利汽車 (175, 上日收市 $15.64)

1) 股市前景

中美關係惡化並不意外，估計美國總統大選前也難有改善，美股隔晚做好反映港股昨日反應有點過敏，在全球資金泛濫下，筆者繼續看好港股後市，近期美匯指數轉弱是正面催化劑，恒指接近 25000 㸃是買入良機，上望 26000 點。大型科技股首選是阿里巴巴 (9988) 及小米 (1810)。昨日推介的中興通訊 (763) 盤中曾漲 6.5%，但收市倒跌 0.8%，維持買入建議。

今天推介是吉利汽車 (175)，股價較 7 月 13 日盤中高位 19.36 元已下跌 19%，技術調整幅度足夠，發行 A 股是股價利好因素，現價本益比 15.5 倍，估值吸引。

2) 上日中港股市況總結

恒指周三低開 60 點後持續做好，早盤最多升 144 點，午後隨 A 股回落，尾市因美國要求中國關閉駐休士頓總領館而急瀉，以全日最低位收市，報 25058 點，倒跌 577 點或 2.3%，剛好抹掉周二的漲幅。成交額按日減 4% 至 1556 億元，而 7 月以來日均成交額為 1817 億元。港股通南向淨買入減至 34 億元，而 7 月以來日均淨買入為 47 億元。

藍籌股 4 升 46 跌。中石油 (857) 及中石化 (386) 是升幅最大藍籌，漲逾 4%。瑞聲科技 (2018) 表現最差，跌 7%。其次是吉利汽車 (175)、港交所 (388) 和中國人壽 (2628) 跌 5%。大型科技股急瀉，阿里 (9988)、騰訊 (700)、美團 (3690)、京東 (9618) 和小米 (1810) 跌 4%-6%。恒生科技指數 30 隻成份股全線下跌，跌幅 1%-9%，平均瀉 4.4%，周二平均漲 7.3%。

板塊方面，弱美元推升商品價格，石油和金屬股做好。紫金礦業 (2899)、山東黄金 (1787) 和招金礦業 (1818) 漲 1%-2%。汽車、手機、內房和內險股跑輸大市。

上証指數低開高走，早盤曾漲近 2%，午後升幅顯著收窄，收盤漲 0.4%，報 3333.16 點，連升 4 日累積升幅 3.8%。深証成指升 0.9%。滬深兩市成交增至 1.2 萬億元人民幣。北向資金轉為淨買入 42 億元人民幣，7 月以來累積淨買入增至 347 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

雖然中美緊張關係升級，但美國政府向輝瑞購買疫苗，以及額外的失業救濟計劃可能延長期限至 12 月，增强市場信心。周三美股三大指數尾段拉升，道指收報 27005 點，升 165 點或 0.6%，收報 27005 點，標指升 0.6%，納指微漲 0.2%。美匯指數跌至 94.96。紐約期金升至 1865 美元，創 9 年新高，今年以來上升 23%。紐約期油靠穩，每桶報 41.9 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

《路透》引述消息人士指，內地經濟有復甦跡象，加上人民銀行為免製造市場泡沫，及欲為中美關係保留彈藥，將暫停寬鬆貨幣政策，但將維持金融條件寬鬆以支撐經濟復甦。(蘋果日報)

5) 個股訊息

睿見教育 (6068) 宣布旗下學校於 2020 至 2021 學年將會全面提升學費及住宿費。其中，佔集團學⽣總人數一半以上的東莞市光明中學及東莞市光明⼩學，以及東莞市光正實驗學校新學⽣的學費及住宿費，增幅約 16% 至 24%。(信報)

大唐發電 (991) 發盈喜，預期今年上半年歸屬公司股東的淨利潤按年增加約 97% 至 117%，主因煤炭價格下降令營業成本按年大降。(信報)

信達生物 (1801) 配售 7800 萬股，其中 4420 萬股為新股，餘下 3380 萬股來自現有股東，每股作價 49.8 元至 50.8 元，涉資 38.84 億至 39.62 億元。每股作價較今日收市價 52.45 元，折讓 3.1% 至 5.1%。(信報)

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