【袁志峰專欄】重磅消息提振 關注新經濟股

7 月 21 日推介 - 港交所 (388, 上日收市 $346)

1) 股市前景

恒生指數有限公司下周一推出恒生科技指數，筆者預料相關的衍生產品例如 ETF、指數期貨期權、認股証、牛熊証等皆可能年內上市，而市埸反應亦會相當熱烈。另外，估值超過 2000 億美元的螞蟻集團啟動中港兩地同步上市的計劃。兩個重磅消息有助提振投資者信心，利好股市短期表現。

美國國會正討論新一輪過萬億美元的刺激計劃，期望月底前達成協議。另外，歐盟成員國領袖就設立復甦基金及下一份財政預算接近達成協議。歐美若通過新的財政刺激計劃對全球股市也有提振作用。

今天推介是港交所 (388) — 推出恒生科技指數以及螞蟻集團上市將進一步推升香港股市成交量，肯定了香港作為全球領先新股集資市場的地位，觸發港交所估值重估。

2) 上日中港股市況總結

恒指周一低開後偏軟，最多跌 323 㸃，隨後因 A 股做好而反彈，最多漲 133 㸃，午後受道指期貨下跌影響而輾轉回落，收報 25058 點，下跌 31 點或 0.1%。成交額按日增加 6% 至 1356 億元。港股通南向淨買入增至 45 億元，而 7 月以來日均淨買入為 48 億元。

藍籌股 16 升 31 跌 3 持平。中國人壽 (2628) 是升幅最大藍籌，漲 8%。其次是中國神華 (1088) 和碧桂園 (2007) 升 3%。表現最差是九龍倉置業 (1997)，跌 6%。大型科技股變動不大，其中小米(1810) 升 2%，美團 (3690) 跌 1%。

板塊方面，水泥、內險、中資券商、內房和汽車股做好。海螺水泥 (914) 及華潤水泥 (1313) 漲 7%。銀保監上調保險公司投權益類資產占總資產比例至 45% 以及証監會發文鼓勵証券基金行業併購重組提振金融股。新華保險 (1336) 升 11%，中國太保 (2601) 及中國太平 (966) 升 4%-5%。中信證券 (6030)、中金公司(3908) 及中信建投 (6066) 漲 7%-8%。融創中國 (1918)、世茂集團(813) 及龍光集團 (3380) 漲 5%。比亞迪 (1211) 漲 13%。本地地産及濠賭股下跌。銀河娛樂 (27) 及金沙中國 (1928) 跌 3%-4%。長實集團 (1113) 及新鴻基地產 (16) 跌 1%。

上証指數收盤漲 3.1% 報 3314.11 點，周期股領漲。深証成指升 2.6%。滬深兩市成交 1.2 萬億元人民幣，連續 13 個交易日超萬億人民幣。北向資金再次轉為淨賣出，金額達 59 億元人民幣，7 月以來累積淨流入減至 335 億元人民幣。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數做好，道指先跌後回升，收報 26680 點，微升 9 點，標指升 0.8%，納指急漲 2.5%，較歷史高位只低 0.5%。美匯指數跌至 95.82。紐約期金升至 1817 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

恒生指數公司將於 7 月 27 日 (下周一) 推出恒生科技指數。新指數將會追蹤經篩選後最大 30 間於香港上市的科技企業。五大成份股包括阿里巴巴 (9988)、騰訊(700)、美團(3690)、小米(1810) 及舜宇光學 (2382) 各佔指數比重逾 8%，共計 41.5%。根據回溯測試計算之數據，指數在去年及今年上半年的回報分別是 36.2% 及 35.3%。指數的市盈率約 45 倍。(恒生指數公司)

政府統計處公布，香港經季節性調整的失業率，由 3 月至 5 月的 5.9%，上升至 4 月至 6 月的 6.2%，為超過 15 年來的高位。(信報)

5) 個股訊息

阿里巴巴 (9988) 持有 33% 股權的螞蟻集團(支付寶母公司) 宣布，啟動在港交所主板和上交所科創板同步發行上市的計劃。外電引述知情人士透露，螞蟻集團的香港 IPO 可能籌資約 100 億美元，並選擇多家投行包括中金、花旗、摩根士丹利、摩根大通安排香港 IPO 事宜。外電早前引述知情人士透露，螞蟻集團目標估值逾 2000 億美元。(信報)

小米 (1810) - 港交所披露權益顯示，非執行董事劉芹於 7 月 14、15 日連續兩日在場內共沽售小米 1220 萬股，平均價約 16.9 元，套現近 2.06 億元。(信報)

神州租車 (699) 公布，井岡山北汽向其股東神州優車及 Amber Gem 收購逾 6.13 億股，每股作價 3.10 元，涉資逾 19 億元，佔公司已發行股本總額約 28.9%。(信報)

思摩爾 (6969) - 預料今年上半年溢利及全面收益按年下跌約 89% 至 94%。經調整利潤約 12.9 至 13.3 億元人民幣，按年升 38% 至 43%。(信報)

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