網龍手遊大作《黃易群俠傳M》7/20上市 挹注下半年營運動能

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 旗下遊戲研發子公司網龍 (3083-TW) 自研手遊大作《黃易群俠傳 M》，今 (16) 日舉辦上市記者會，將於 7 月 20 日在台港澳上線，未來可望授權至韓國、日本、泰國、越南與中國等地；由於該款手遊為網龍旗下大型 IP 力作，法人看好將成網龍今年主要營運成長動能。

網龍 2018 年底推出手遊《吞食天地 M》，上市以來表現亮眼，加上授權泰國及越南等東南亞市場的權利金挹注，去年推出的《戀愛盒子 M》也助攻營運，帶動網龍去年獲利創近 8 年新高，並挹注母公司智冠營運表現。

《吞食天地 M》是國內首款自製端遊手遊力作，屬於網龍旗下中型端遊 IP，而網龍即將上市的《黃易群俠傳 M》，屬於大型 IP 力作，生命週期、營收貢獻都將優於《吞食天地 M》，可望明顯推升營運。

《黃易群俠傳 M》製作時間費時近 3 年，製作成本超過 2 億元，初期行銷費用將砸下至少 5000 萬元，此次上市更展開大規模跨界合作，攜手美食外送平台 foodpanda、胖老爹美式炸雞、國民零食乖乖及三大夜市商圈，舉辦多項遊戲連動。

智冠集團董事長王俊博表示，智冠集團從 1990 年代就與黃易老師結下情誼，一路從單機遊戲、線上遊戲到手遊合作至今，共推出 7 款遊戲，《黃易群俠傳 Online》更創下台灣自製遊戲史上一大成就，而網龍的轉型成長也體現在《黃易群俠傳 M》上，逐漸在手遊領域發揮實力，智冠也將全力支持，讓優秀的研發人才有更多創作舞台。