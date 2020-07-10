遊戲新幹線2款新作挹注 智冠上半年營收年增33%

智冠科技 (5478-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收 5.72 億元，月減 6%，年增 24%；第 2 季營收 18.87 億元，季減 1.46%，雖然表現不如第 1 季，但子公司遊戲新幹線 2 款新遊戲《三國群英傳 M》及《古劍奇譚網路版》穩定貢獻下，單季營收較去年大幅成長年增 39%；上半年累計營收 38.02 億元，年增 33%。

智冠表示，旗下中華網龍自製研發的重量級 IP MMORPG 手遊《黃易群俠傳 M》，將於本月上市推出，遊戲已開放雙平台預先註冊；遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行手遊《三國群英傳 M》，也推出重大改版，挹注暑假營運動能。

金融科技子公司藍新集團持續發展線上代收付業務規模，也積極布局線下支付市場，旗下《ezAIO 簡單收》多元支付收款服務今日正式導入全台 47 家三井 3C 門市，並同步擴大《ezAIO 簡單收》、《ezPay 簡單付》應用場域。

智冠第 1 季受惠轉投資事業貢獻提升，遊戲新幹線經銷合作與代理遊戲表現亮眼，加上金融科技子公司藍新科技營運轉盈，帶動首季獲利攀揚，稅後純益達 2.54 億元，季增 53.9%，年增 49.83%，每股純益 2.08 元，寫近 9 年新高。