子公司營運發威 智冠Q2可望續站穩高檔

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今年首季獲利創近 9 年新高，第 2 季在遊戲新幹線旗下 2 款遊戲完整貢獻下，加上金融科技子公司藍新科技受惠合併經濟規模效益顯現，營運將朝獲利軌道邁進，網龍 (3083-TW) 手遊大作也將在季末前上市，第 2 季整體營運可望續站穩高檔，淡季不淡。

智冠集團近年來主力發展數位遊戲、網路廣告行銷及金融科技三大領域，遊戲事業方面，遊戲代理子公司遊戲新幹線第 1 季攜手宇峻奧汀聯合發行的 MMORPG 國戰手遊《三國群英傳 M》，及代理仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》表現亮眼，獲玩家青睞，帶動首季獲利超越去年全年。

智冠表示，《三國群英傳 M》第 2 季持續加入全新遊戲元素，吸引玩家參與，而代理人氣線上遊戲《古劍奇譚網路版》也將進行改版，在 2 款遊戲完整貢獻下，第 2 季營運可望續創佳績。

除代理遊戲表現可期，智冠遊戲研發子公司中華網龍，預計第 2 季底推出 3D MMORPG 手遊《黃易群俠傳 M》，遊戲開發已進入最後測試階段；由於該款手遊為網龍旗下大型 IP 力作，法人看好將推升營運，成為網龍今年主要成長動能。

而金融科技事業子公司藍新科技，在合併經濟規模效益漸顯下，今年首季也轉盈，除持續拓展線上代收付業務經濟規模，也積極佈局線下市場，推動《ezAIO 簡單收》線下多元收款整合服務，力拚營運成長。

智冠第 1 季受惠轉投資事業貢獻提升，除遊戲新幹線經銷合作與代理遊戲表現亮眼外，金融科技子公司藍新科技營運也單季轉盈，帶動首季獲利攀揚，稅後純益達 2.54 億元，季增 53.9%，年增 49.83%，每股純益 2.08 元，寫近 9 年新高。