〈台積電法說〉上調今年資本支出至160-170億美元 較去年成長逾13%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，由於客戶對先進製程需求續強，上調今年資本支出至 160-170 億美元，較去年大幅成長超過 13%。

在肺炎疫情爆發後，市場原先預期，受疫情干擾，台積電恐下修全年資本支出，但台積電在 4 月法說會上時，雖下修今年產業與公司展望，資本支出仍維持 150-160 億美元不變。

不過，台積電財務長黃仁昭今日表示，雖然有肺炎因素影響，但 5 奈米、7 奈米等先進製程需求仍強勁，看好 5G、高效運算等應用，將持續驅動未來幾年半導體產業成長。

除調升對今年產業產值與公司營運展望外，為因應客戶對先進製程的強勁需求，台積電也同步上調今年資本支出至 160-170 億元，較原先的金額增加約 6%；若與去年資本支出 140-150 億美元相較之下，今年大幅成長約 13-15%。

台積電 5 奈米將於下半年量產，貢獻營收，主要客戶平台包括 5G 手機、高效能運算應用，不過，台積電小幅下修今年 5 奈米營收貢獻，由於設備裝機進度受疫情影響，營收占比將由前次法說預估的 10%、下調至 8%。

至於 3 奈米方面，目前進度順利，維持先前預期，2021 年進入風險性試產，目標 2022 年下半年量產。