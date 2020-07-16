外資期現貨減碼 偏愛蘋概 逆勢加碼資產題材

台股今 (16) 日走勢震盪，雖然外資期現貨同步減碼，並在台積電法說前調節持股，不過，仍大舉買進聯電，以及鴻海為首的蘋概股、以及擁有資產題材的個股。

三大法人合計賣超 79.05 億元，外資轉為賣超 71.62 億元；投信持續買超 14.79 億元；自營商則賣超 22.22 億元；台指期方面，外資淨多單口數同樣減少 1262 口，降至 2.62 萬口。

現股及 ETF 方面，外資今日買超最多的是聯電 2.31 萬張，著眼中芯掛牌大漲後帶動的比價效應，此外，蘋概股鴻海、GIS-KY、英業達、華通、台達電，以及擁有資產題材的國產、國揚、和桐等也獲得外資青睞，不過，外資也反手買超逾萬張台灣 50 反 1 避險。

外資賣超則以富邦 VIX 3.72 萬張最多，值得留意的是，台積電今日下午法說，不過外資反而觀望逢高調節 1.74 萬張，另也賣超仁寶 2.91 萬張，而昨日宣布公開收購信昌化全數股權的台泥，也被外資大賣 1.28 萬張。

投信也同外資加碼聯電、國產、寶成、聯強等個股，另外，也買超仁寶 6850 張、以及金融相關的開發金、永豐金、兆豐金、中信金、第一金等個股；投信賣超逾千張的則有友達 2496 張、華航 1406 張、華邦電 1032 張。