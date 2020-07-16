〈台積電法說〉上調今年產業與公司展望 全年營收成長2成起跳 優產業平均

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，由於 5G 應用動能強勁，台積電看好將持續驅動半導體產業成長，上調今年半導體產業 (不含記憶體) 、晶圓代工產業產值，及今年營收預估值，今年晶圓代工產值估年增 14-19%，台積電營收則將成長至少 20%，優於產業平均。

受肺炎疫情影響，台積電在 4 月的法說會上，下調今年產業與公司營運展望，基於肺炎疫情在 6 月趨緩的前提下，將今年半導體產業 (不含記憶體) 產值預估，由年增 8% 下修至持平或衰退 1-3%；晶圓代工產值由成長 17% 下修至年增 7-13%。

由於美國政府 5 月中旬進一步擴大對華為的禁令，市場憂心，台積電恐再次調整今年資本支出與營運目標，但在 6 月股東會上，董事長劉德音表示，即便無法承接華為海思訂單，短期內其他客戶也會填補多出的產能，未來 2 季產能利用率不是大問題，全年展望及資本支出不變。

不過，在今日的法說會上，台積電轉而上調產業與公司營運展望，台積電總裁魏哲家表示，由於 5G 相關應用動能強勁，將持續驅動半導體產業成長，預估今年半導體產業 (不含記憶體) 產值將持平至小幅成長；晶圓代工產值估年增 14-19%。

就台積電本身來看，前次法說會時，台積電將今年營收成長由原先預估的年增至少 17%，小幅下修至成長 14-19%，不過，魏哲家今日表示，雖然受到肺炎疫情影響，但台積電先進製程技術維持產業領先地位，且近來 5G 手機、高效運算動能越趨強勁，客戶看好終端應用前景，也持續確保供應鏈能穩定供應，先進製程需求仍相當暢旺，估今年美元營收將成長 20% 以上。

台積電也同步上調 5G 手機滲透率預估，估今年 5G 手機滲透率將達 17-19%，高於先前預估的 15%，但今年全球手機出貨量則小幅下修調整，由原先預估的衰退 7-9%，下修至衰退 11-13%。