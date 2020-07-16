〈台積電法說〉Q2純益、EPS再寫新高 上半年每股賺9.17元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，並公布第 2 季財報，第 2 季毛利率攀升至 53%，營益率達 42.2%，均優於財測，稅後純益 1208.2 億元，季增 3.3%，年增 81%，每股純益 4.66 元，純益與 EPS 雙寫新高；上半年稅後純益 2378.09 億元，年增 85.6%，每股賺 9.17 元。

台積電第 2 季營收達 103.8 億美元，季增 0.8%，年增 34.1%，接近法說預期的 101-104 億美元高標，新台幣營收約 3107 億元，持平上季，年增 28.9%，毛利率 53%，季增 1.2 個百分點，年增 10 個百分點，優於財測預期的 50-52%，營益率 42.2%，季增 0.8 個百分點，年增 10.5 個百分點，也優於財測預期的 39-41%；稅後純益 1208.2 億元，季增 3.3%，年增 81%，每股純益 4.66 元。

台積電上半年營收達 6212.96 億元，年增 35.2%，毛利率 52.4%，年增 10.2 個百分點，營益率 41.8%，年增 11.2 個百分點；稅後純益 2378.09 億元，年增 85.6%，每股純益 9.17 元。

從各大平台應用來看，台積電第 2 季成長動能主要來自高效運算，營收逆勢成長 12%，其他包括物聯網、智慧型手機、 車用電子、消費性電子均呈現下滑。

以製程來分，台積電第 2 季 7 奈米製程出貨占晶圓銷售金額 36%；16 奈米製程占比 18%。總體而言，先進製程 (包含 16 奈米及更先進製程) 營收達到全季晶圓銷售金額的 54%。