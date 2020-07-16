〈台積電法說〉三因素驅動 Q3營收可望季增上看1成再寫新猷

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (16) 日召開法說，在 5G 手機、高效運算、物聯網應用需求持續驅動下，台積電估第 3 季營收將達 112 至 115 億美元，季增 7.9-10.8%，可望改寫去年第 4 季寫下的營收新猷，毛利率估 50-52%，營益率 39-41%，維持高檔。

台積電第 2 季營收達 103.8 億美元，季增 0.8%，年增 34.1%，改寫歷史次高。財務長暨發言人黃仁昭表示，由於 5G 基礎建設持續布建，加上高效能運算相關產品推出，抵銷其他平台需求較弱現象，第 2 季業績表現持穩。

據台積電今日公布的第 3 季財測數字，營收估達 112-115 億美元，季增 7.9-10.8%，中位數約 9.3%。若以 1 美元兌換新台幣 29.5 元計算，台積電第 3 季新台幣營收估達 3304 至 3392.5 億元，毛利率估 50-52%，營益率估 39-41%，由於 5 奈米下半年開始量產，將侵蝕毛利率 2-3%，雖然雙率將較上季下滑，但均將續站穩高檔。

展望本季，黃仁昭指出，雖然受肺炎疫情影響，大環境持續存在不確定性，但受惠 5G 智慧型手機、高效能運算和物聯網相關應用驅動，7 奈米與 5 奈米製程需求強勁，帶動營運持續成長。