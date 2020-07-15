電動車續推升鋰礦需求 英國恐面臨市場供應難題

英國康沃爾鋰電公司 (Cornish Lithium) 執行長 Jeremy Wrathall 表示，為了達成英國政府至 2035 年改為生產電動車的計劃目標，英國將需要每年 50,000 至 60000 噸的碳酸鋰約當量，用於電動車的電池生產。不過，Wrathall 認為，儘管英國目前有兩座鋰礦項目，但英國屆時是能否實現鋰的自給自足，或是在全球市場中獲得足夠的供應來滿足英國新興的電動車產業，都令人懷疑。

英國目前的兩項鋰礦項目位於康沃爾，其中之一的開發商英國鋰業公司 (British Lithium) 計畫在 3 年內開始建設一個採石場和精煉廠，以生產 20000 噸 / 年的碳酸鋰與氫氧化鋰，估計投資 4 億美元。而康沃爾鋰電公司，做為另一家開發商，目標是在 3 到五 5 年的時間內開始正式開始生產。

不過，Wrathall 也指出，如今鋰的全球總產量僅為 32 萬噸，從何處獲得材料供應對於英國來說可以是一個巨大的問題。他也表示，到 2035 年，電池中所使用的鋰甚至可能比目前更多。

英國鋰業公司董事長 Roderick Smith 則表示：「我們的保守意見是，我們和英國的其他潛在生產開發商將能夠為英國鋰礦的自給自足做出重大貢獻，但不可能完全滿足英國迅速增長的需求。」

鋰被認為是 21 世紀的能源金屬，可用於玻璃、石油化工、冶金、電池、航空航天等領域。鋰對於電動車等很多戰略性行業都是非常關重要。鋰電池在儲能領域一直都處在龍頭地位，從手機到太陽能，再到電動車等，都能見到鋰電池的應用。

Smith 指出，英國預期將與其他歐洲國家在該領域中進行激烈競爭，英國必須建立鋰電池廠，這也將不可免地需要大量的政府補貼和擔保，對英國來說風險很大。政府能做的選擇就是放棄綠色經濟，繼續使用汽柴油汽車，或竭盡全力確保建立一個超級工廠。