特斯拉帶動熱潮！調研機構：2021年電動車銷量預估激增36%

特斯拉 (TSLA-US) 引領電動車趨勢，市場研究報告預測，受惠於各國推出的優惠補助計畫，以及歐洲和中國市場的強勁需求，全球電動車銷量將於 2021 年激增。

專研於電池和電動車產業的凱恩能源研究 (Cairn Energy Research Advisors) 週五 (29 日) 在最新報告中表示，各國為了鼓勵消費者購買電動車而推出的補助計畫，將推升電動車銷量；凱恩估計，全球電動車銷量有望在 2021 年躍升 36%，並首次突破 300 萬輛。

凱恩能源研究董事 Sam Jaffe 指出，目前市場對電動車的需求已遭到抑制。「我們將看見多項因素激發市場需求，使得 2021 年成為電動車銷售拐點。」

Jaffe 認為，將引起電動車需求的兩個最大因素是歐洲和中國的市場。根據 Bernstein 的數據，中國已經是世界上最大的電動車市場，去年該國生產初 100 萬個電池供電車型。

據 Bernstein 分析師 Mark Newman 表示，評估今年市場狀況，今年電動車產量預計將至少增長 130 萬輛，並可望達到 150 萬輛。

Wedbush 分析師 Dan Ives 將特斯拉的目標價格從 600 美元提高到 800 美元，並表示：「我們相信，隨著特斯拉與國內外競爭對手搶佔電動車市場份額之際，中國的電動車需求也將與時俱增。」

此外，凱恩亦預測，明年歐洲電動車銷量將出現最大增長，主要是因為歐盟政府致力於降低二氧化碳排放量。

例如法國就推出新的優惠補助方案，以鼓勵民眾購買電動車。法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 在宣佈該方案時表示，他希望法國成為歐洲可再生能源車的最大生產國。

Jaffe 表示，歐洲已掀起一波電動車生產熱潮，這將刺激銷量的增長。他補充說：「特斯拉和歐洲汽車大廠皆在增加產能，這一變化將從明年開始產生實質影響，特斯拉在柏林以外的下一個組裝工廠計劃於明年中旬開始生產 Model Y 型號。」

除了凱恩外，近年來有越來越多華爾街投行亦看好電動車銷售增長，甚至做出過於樂觀的預期。小摩 (JP Morgan) 在 2018 年 10 月就曾估計，到 2020 年，電動車將佔全球總銷量的 4%。根據今年餘下時間的情況，2020 年電動車銷量將可能接近全球汽車總銷量的 3% 。

Jaffe 還指出，全球經濟放緩可能會緊縮電動車的需求，其中消費者信心將是關鍵，他認為如果人們對自己的工作或經濟沒有信心，那麼消費者可能會在購買新車前三思。