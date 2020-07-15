預期需求回溫 OPEC+擬8月起調降減產規模至770萬桶/日

隨著全球經濟自疫情中緩慢復甦，沙烏地阿拉伯能源部長 Abdulaziz bin Salman 親王今 (15) 日表示，OPEC+ 可能自 8 月起放寬石油供應限制，將減產規模下調 200 萬桶，至 770 萬桶 / 日。

Abdulaziz bin Salman 親王週三 (15 日) 於聯合部長級監督委員會 (JMMC) 視訊會議中表示，全球石油需求正在回升，且復甦跡象相當明確，隨著協議即將邁入下一階段，放寬減產計劃所帶來的額外供應量將因此被消耗。

《路透社》引述 OPEC+ 相關文件報導，在伊拉克、奈及利亞、安哥拉、俄羅斯以及哈薩克等國透過額外減產來彌補承諾配額後，8 月和 9 月的減產規模將降至約 854 萬桶 / 日。

Abdulaziz bin Salman 親王也表示，上述在 5、6 月超出減產配額的國家同意在 7-9 月進行額外減產，因此減產規模仍會超過 770 萬桶 / 日。

截至台北時間週三 (15 日) 晚間 22 時許，國際油價幾乎持平。布蘭特原油上漲 0.07%，至 42.93 美元，西德州中質原油 (WTI) 下跌 0.07%，至 40.26 美元。

布蘭特原油 15 分鐘 K 線圖 (圖：Investing.com)

新冠病毒大幅衝擊全球三分之一的石油需求，為平衡油價，OPEC+ 自 5 月以來履行每日 970 萬桶的減產協議，然而隨著石油需求逐步回穩，市場普遍預計 OPEC+ 將自 8 月起減產規模縮減至每日 770 萬桶。

OPEC 週二 (14 日) 發布最新月度報告表示，在今年減少 900 萬桶 / 日後，預計明年原油需求將大幅反彈收復 700 萬桶 / 日。

OPEC 同時表示，預計該組織明年將額外向市場供應 600 萬桶 / 日，至於美國和俄羅斯的原油產量則將持平。